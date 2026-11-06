В Украине, несмотря на постоянное увеличение количества автомобилей на дорогах, общественным транспортом ежедневно пользуется огромное количество людей. Для многих это один из самых простых и доступных способов добраться на работу, учебу или по своим делам. К тому же стоимость такой поездки обычно невысокая.

Однако пассажиры не всегда оплачивают проезд или забывают зарегистрировать билет в валидаторе. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность. При этом размер взыскания зависит от вида транспорта и установленных тарифов.

Факты ICTV выясняли, какой штраф за безбилетный проезд предусмотрен в Украине в 2026 году, сколько придется заплатить нарушителям в разных городах и как проходит проверка оплаты проезда.

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Штраф за безбилетный проезд в Украине: что предусматривает закон

Ответственность за безбилетный проезд определяет статья 135 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно этой норме, за проезд без билета в городском транспорте предусмотрен штраф в 20-кратном размере стоимости проезда. Для автобусов пригородного и внутрирайонного сообщения применяется другой размер, а именно десятикратная стоимость проезда. Такой же штраф предусмотрен для автобусов междугородного и международного сообщения.

Таким образом, штраф за проезд без билета в общественном транспорте отличается в разных городах страны. Его сумма зависит от вида транспорта и стоимости билета, установленной перевозчиком или местными властями.

Статья 135 КУоАП касается не только отсутствия бумажного билета. Нарушением также считается проезд без регистрации или компостирования проездного документа. Кроме того, ответственность предусмотрена за перевозку без билета ребенка в возрасте от семи до 16 лет.

Какой штраф за проезд без билета в 2026 году в разных городах Украины

Поскольку стоимость проезда в украинских городах отличается, различается и сумма взыскания за безбилетную поездку.

Рассмотрим несколько примеров на основе тарифов и правил, опубликованных городскими властями и коммунальными перевозчиками.

Киев

В июле 2026 года в Киеве пересмотрели тарифы на общественный транспорт. С 15 июля разовая поездка в коммунальном автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и метро стоит 30 грн.

Таким образом, штраф за безбилетный проезд в городском транспорте Киева составляет 600 грн.

Проверять оплату проезда в наземном общественном транспорте Киева имеют право контролеры КП Киевпасстранс. По информации КГГА, во время проверки они должны предъявить служебное удостоверение, а после взыскания штрафа выдать пассажиру квитанцию.

Львов

Во Львове штраф за безбилетный или незавалидированный проезд составляет 520 грн. Такую сумму указывает коммунальное АТП-1 на своем сайте.

Безбилетным проездом считается, в частности, ситуация, когда пассажир не приложил к валидатору транспортную карту ЛеоКарт, банковскую карту или устройство с поддержкой NFC. Также нарушением считается отсутствие бумажного билета, приобретенного у водителя.

Оплатить штраф за проезд без билета в общественном транспорте можно непосредственно контролеру во время проверки. Для этого предусмотрена оплата картой или наличными. В обоих случаях пассажир должен получить документ, подтверждающий оплату.

Уплата штрафа не освобождает от обязанности оплатить саму поездку. То есть пассажир должен рассчитаться и за проезд.

Днепр

В Днепре стоимость проезда зависит от вида общественного транспорта.

По информации КП Днепровский метрополитен, одна поездка в метро стоит 10 грн. Такой же тариф действует в городском электротранспорте — трамваях и троллейбусах.

Штраф за безбилетный проезд в метро, трамвае или троллейбусе составляет 200 грн.

Хмельницкий

В Хмельницком новые тарифы на общественный транспорт начали действовать 20 июля 2026 года. Соответствующее решение исполком городского совета принял 14 июля.

Согласно опубликованной информации городского совета, одна поездка в троллейбусе стоит 14 грн, а в автобусе и маршрутном такси — 20 грн.

Поэтому штраф за безбилетный проезд в троллейбусе составляет 280 грн, а в городском автобусе и маршрутном такси — 400 грн.

Отдельно правила пользования электрическим транспортом Хмельницкой общины предусматривают, что пассажир должен зарегистрировать электронный билет. Если контролер выявит отсутствие оплаты, он оформляет административное взыскание и выдает соответствующую квитанцию.

Также местные правила предусматривают, что после уплаты штрафа пассажир должен отдельно приобрести билет для дальнейшего проезда.

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