В Україні, попри постійне збільшення кількості автомобілів на дорогах, громадським транспортом щодня користується величезна кількість людей. Для багатьох це один із найпростіших і найдоступніших способів дістатися на роботу, навчання або у власних справах. До того ж вартість такої поїздки зазвичай невелика.

Однак пасажири не завжди оплачують проїзд або забувають зареєструвати квиток у валідаторі. За такі порушення передбачена адміністративна відповідальність. При цьому розмір стягнення залежить від виду транспорту та встановлених тарифів.

Факти ICTV з’ясовували, який штраф за проїзд без квитка передбачений в Україні у 2026 році, скільки доведеться заплатити порушникам у різних містах та як відбувається перевірка оплати проїзду.

Зараз дивляться

Штраф за безквитковий проїзд в Україні: що передбачає закон

Відповідальність за безквитковий проїзд визначає стаття 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно із цією нормою, за проїзд без квитка у міському транспорті передбачений штраф у 20-кратному розмірі вартості проїзду. Для автобусів приміського та внутрішньорайонного сполучення застосовується інший розмір, а саме десятикратна вартість проїзду. Такий самий штраф передбачений для автобусів міжміського та міжнародного сполучення.

Отже, штраф за проїзд без квитка у громадському транспорті різний для всієї країни. Його сума залежить від виду транспорту та ціни квитка, встановленої перевізником або місцевою владою.

Стаття 135 КУпАП стосується не лише відсутності паперового квитка. Порушенням також вважається проїзд без реєстрації або компостування проїзного документа. Крім того, відповідальність передбачена за перевезення без квитка дитини віком від семи до 16 років.

Який штраф за проїзд без квитка у 2026 році у різних містах України

Оскільки вартість проїзду в українських містах відрізняється, різниться і сума стягнення за безквиткову поїздку.

Розглянемо кілька прикладів на основі тарифів і правил, оприлюднених міською владою та комунальними перевізниками.

Київ

У липні 2026 року в Києві переглянули тарифи на громадський транспорт. З 15 липня разова поїздка в комунальному автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та метро коштує 30 грн.

Отже, штраф за безквитковий проїзд у міському транспорті Києва становить 600 грн.

Перевіряти оплату проїзду в наземному громадському транспорті Києва мають право контролери КП Київпастранс. За інформацією КМДА, під час перевірки вони повинні показати службове посвідчення, а після стягнення штрафу видати пасажиру квитанцію.

Львів

У Львові штраф за безквитковий або незавалідований проїзд становить 520 грн. Таку суму зазначає комунальне АТП-1 на своєму сайті.

Безквитковим проїздом вважається, зокрема, ситуація, коли пасажир не приклав до валідатора транспортну картку ЛеоКарт, банківську картку або пристрій із підтримкою NFC. Також порушенням є відсутність придбаного у водія паперового квитка.

Сплатити штраф за проїзд без квитка у громадському транспорті можна безпосередньо контролеру під час перевірки. Для цього передбачена оплата карткою або готівкою. В обох випадках пасажир повинен отримати документ, який підтверджує сплату.

Сплата штрафу не звільняє від обов’язку оплатити саму поїздку. Тобто пасажир повинен розрахуватися і за проїзд.

Дніпро

У Дніпрі вартість проїзду залежить від виду громадського транспорту.

За інформацією КП Дніпровський метрополітен, одна поїздка в метро коштує 10 грн. Такий самий тариф діє в міському електротранспорті — трамваях і тролейбусах.

Штраф за безквитковий проїзд у метро, трамваї або тролейбусі становить 200 грн.

Хмельницький

У Хмельницькому нові тарифи на громадський транспорт почали діяти 20 липня 2026 року. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 14 липня.

Згідно з оприлюдненою інформацією міської ради, одна поїздка в тролейбусі коштує 14 грн, а в автобусі та маршрутному таксі 20 грн.

Тому штраф за безквитковий проїзд у тролейбусі становить 280 грн, а в міському автобусі та маршрутному таксі — 400 грн.

Окремо правила користування електричним транспортом Хмельницької громади передбачають, що пасажир повинен зареєструвати електронний квиток. Якщо контролер виявить відсутність оплати, він оформлює адміністративне стягнення та видає відповідну квитанцію.

Також місцеві правила передбачають, що після сплати штрафу пасажир повинен окремо придбати квиток для подальшого проїзду.

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