В Украине действует государственная программа Доступні ліки, благодаря которой пациенты могут получать необходимые препараты бесплатно или с частичной доплатой. Она помогает людям с хроническими заболеваниями сократить расходы на лечение и регулярно покупать назначенные врачом медикаменты.

Факты ICTV рассказывают, какие лекарства выдают бесплатно, как получить электронный рецепт, куда обращаться и как забрать препараты в аптеке.

Как работает программа Доступні ліки в Украине

Программа Доступні ліки предусматривает возмещение государством стоимости определенных лекарственных средств. Это означает, что пациенту не нужно самостоятельно оплачивать полную стоимость назначенного препарата.

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В зависимости от конкретного лекарственного средства государство может компенсировать его полную стоимость или определенную часть. В первом случае пациент получает препарат бесплатно, во втором — оплачивает только разницу.

С 1 апреля 2019 года администрированием программы занимается Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Она возмещает аптекам стоимость лекарств, которые фармацевты отпускают пациентам по электронным рецептам.

Программа охватывает препараты для лечения различных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых патологий, сахарного и несахарного диабета, бронхиальной астмы, эпилепсии, болезни Паркинсона, глаукомы и других состояний.

Главная цель программы — обеспечить пациентам доступ к необходимому лечению в амбулаторных условиях и сократить расходы на медикаменты.

Кто имеет право получить бесплатные лекарства

Воспользоваться программой Доступні ліки могут пациенты, которым врач назначил препараты, включенные в соответствующий государственный реестр.

Право на участие в программе не зависит от уровня доходов человека. Основное условие — наличие медицинских показаний и электронного рецепта на лекарственное средство, участвующее в программе.

Однако не все препараты из перечня отпускаются полностью бесплатно. Некоторые доступны с доплатой. Ее размер зависит от конкретного лекарственного средства и установленной государством суммы возмещения.

Как получить бесплатные лекарства в Украине: порядок действий

Чтобы воспользоваться программой, пациенту нужно обратиться к врачу, получить электронный рецепт и посетить аптеку, которая отпускает препараты по программе Доступні ліки.

Процедура состоит из нескольких этапов. Прежде всего необходимо записаться на прием к семейному врачу, терапевту или педиатру.

Если заболевание требует наблюдения профильного специалиста, нужно обратиться к соответствующему врачу. Для отдельных направлений программы электронный рецепт выписывает именно такой специалист.

После осмотра и оценки состояния здоровья врач определит, какие препараты необходимы пациенту. При наличии соответствующих показаний он оформит электронный рецепт в электронной системе здравоохранения.

При оформлении рецепта важно убедиться, что в электронной системе указан актуальный номер мобильного телефона пациента.

Если номер изменился или указан неправильно, информацию необходимо обновить. Для этого можно подать электронный запрос через сайт НСЗУ в разделе Гражданам.

После оформления электронного рецепта на телефон пациента поступит сообщение с его уникальным номером и четырехзначным кодом подтверждения. В SMS будут указаны 16-значный номер рецепта и код, который понадобится для получения лекарств в аптеке.

Если у пациента нет мобильного телефона, врач может предоставить ему информационную справку с номером рецепта и кодом погашения. С полученным рецептом можно обратиться в аптеку, которая заключила договор с НСЗУ на отпуск препаратов по программе Доступні ліки.

Получить медикаменты можно в любом населенном пункте Украины. Необязательно искать аптеку именно там, где врач выписал рецепт или где проживает пациент.

В аптеке нужно сообщить фармацевту 16-значный номер электронного рецепта. Работник проверит назначение и предложит доступные варианты лекарств. Сначала пациенту должны предложить препараты, которые можно получить бесплатно, а затем — варианты с доплатой.

Перед получением лекарств стоит уточнить:

какое торговое наименование препарата предлагают;

соответствует ли оно назначению врача;

можно ли получить необходимое количество лекарства;

предусмотрена ли доплата и сколько именно нужно заплатить.

Если предложенный препарат подходит, его количество соответствует назначению, а размер доплаты устраивает пациента, можно назвать фармацевту четырехзначный код из SMS.

После этого работник аптеки погасит электронный рецепт, а пациент получит лекарства. Если препарат частично платный, необходимо внести установленную доплату.

Не сообщайте четырехзначный код подтверждения, пока не убедитесь, что вас устраивают название препарата, его количество и сумма доплаты. Если нужных лекарств нет или предложенные условия не подходят, не называйте код. Вы сможете обратиться в другую аптеку.

Как получить бесплатные лекарства в аптеке: куда обращаться

Получить препараты бесплатно или с доплатой можно в аптеках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины.

Найти ближайшую аптеку можно несколькими способами:

Если электронный рецепт выписали в Киеве, получить лекарства по нему можно, например, в Одессе, Львове или любом другом городе, где есть аптека с соответствующим договором с НСЗУ.

Что делать, если в аптеке нет нужных лекарств

Иногда пациент приходит за препаратом, но оказывается, что его нет в наличии. В таком случае есть несколько вариантов:

подождать, пока аптека получит новую партию препарата;

обратиться в другую аптеку;

выбрать другой препарат из предложенных фармацевтом вариантов, если он соответствует назначению врача, и при необходимости доплатить разницу.

Если в аптеке нет нужного лекарственного средства, пациент не обязан погашать электронный рецепт. Пока код подтверждения не сообщен фармацевту, можно обратиться в другое учреждение.

Что делать, если аптека отказывается выдавать бесплатные лекарства

Если аптека имеет договор с НСЗУ, но отказывается отпускать препараты по электронному рецепту, пациент может обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Если выяснилось, что аптека не имеет договора с НСЗУ, о ситуации можно сообщить на горячую линию Министерства здравоохранения Украины по номеру 0 800 505 201. Обращение могут передать в Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками для дальнейшей проверки.

Перечень доступных лекарств на 2026 год

Перечень препаратов, участвующих в программе Доступні ліки, постоянно меняется. Министерство здравоохранения периодически пересматривает его, а государство расширяет список лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению.

В реестр могут добавлять новые препараты и отдельные лекарственные позиции для лечения различных заболеваний. Поэтому пациентам стоит проверять актуальную информацию, а не ориентироваться на предыдущие списки.

В 2026 году перечень доступных препаратов охватывает разные группы заболеваний. Ознакомиться с ним можно в официальном реестре НСЗУ.

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