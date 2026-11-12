В Україні діє державна програма Доступні ліки, завдяки якій пацієнти можуть отримувати необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою. Вона допомагає людям із хронічними захворюваннями зменшити витрати на лікування та регулярно купувати призначені лікарем медикаменти.

Факти ICTV розповідають, які ліки видаються безкоштовно, як отримати електронний рецепт, куди звертатися та як забрати препарати в аптеці.

Як працює програма Доступні ліки в Україні

Програма Доступні ліки передбачає відшкодування державою вартості певних лікарських засобів. Це означає, що пацієнту не потрібно самостійно оплачувати всю вартість призначеного препарату.

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Залежно від конкретного лікарського засобу держава може компенсувати його повну вартість або певну частину. У першому випадку пацієнт отримує препарат безоплатно, у другому сплачує лише різницю.

З 1 квітня 2019 року адмініструванням програми займається Національна служба здоров’я України (НСЗУ). Вона відшкодовує аптекам вартість ліків, які фармацевти відпускають пацієнтам за електронними рецептами.

Програма охоплює препарати для лікування різних захворювань, зокрема серцево-судинних патологій, цукрового та нецукрового діабету, бронхіальної астми, епілепсії, хвороби Паркінсона, глаукоми та інших станів.

Головна мета програми — забезпечити пацієнтам доступ до необхідного лікування в амбулаторних умовах і зменшити витрати на медикаменти.

Хто має право отримати безкоштовно ліки

Скористатися програмою Доступні ліки можуть пацієнти, яким лікар призначив препарати, включені до відповідного державного реєстру.

Право на участь у програмі не залежить від рівня доходів людини. Основна умова — наявність медичних показань і електронного рецепта на лікарський засіб, який бере участь у програмі.

Але не всі препарати з переліку відпускають повністю безкоштовно. Деякі з них доступні з доплатою. Її розмір залежить від конкретного лікарського засобу та встановленої державою суми відшкодування.

Як отримати безоплатні ліки в Україні: порядок дій

Щоб скористатися програмою, пацієнту потрібно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і відвідати аптеку, яка відпускає препарати за програмою Доступні ліки.

Процедура складається з кількох етапів. Насамперед потрібно записатися на прийом до сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

Якщо захворювання потребує спостереження профільного спеціаліста, необхідно звернутися до відповідного лікаря. Для окремих напрямів програми електронний рецепт виписує саме такий фахівець.

Після огляду та оцінки стану здоров’я лікар визначить, які препарати потрібні пацієнту. За наявності відповідних показань він оформить електронний рецепт в електронній системі охорони здоров’я.

Під час оформлення рецепта важливо переконатися, що в електронній системі зазначено актуальний номер мобільного телефону пацієнта.

Якщо номер змінився або вказаний неправильно, інформацію потрібно оновити. Для цього можна подати електронний запит через сайт НСЗУ в розділі Громадянам.

Після оформлення електронного рецепта на телефон пацієнта надійде повідомлення з його унікальним номером і чотиризначним кодом підтвердження. У SMS будуть зазначені 16-значний номер рецепта та код, який знадобиться для отримання ліків в аптеці.

Якщо пацієнт не має мобільного телефону, лікар може надати йому інформаційну довідку з номером рецепта та кодом погашення. З отриманим рецептом можна звернутися до аптеки, яка має договір із НСЗУ на відпуск препаратів за програмою Доступні ліки.

Отримати медикаменти можна в будь-якому населеному пункті України. Не обов’язково шукати аптеку саме там, де лікар виписав рецепт або де проживає пацієнт.

В аптеці потрібно повідомити фармацевту 16-значний номер електронного рецепта. Працівник аптеки перевірить призначення та запропонує доступні варіанти ліків. Спочатку пацієнту мають запропонувати препарати, які можна отримати безоплатно, а потім — варіанти з доплатою.

Перед отриманням ліків варто уточнити:

яке торговельне найменування препарату пропонують;

чи відповідає воно призначенню лікаря;

чи можна отримати необхідну кількість ліків;

чи передбачена доплата і скільки саме потрібно заплатити.

Якщо запропонований препарат підходить, його кількість відповідає призначенню, а розмір доплати влаштовує пацієнта, можна назвати фармацевту чотиризначний код із SMS.

Після цього працівник аптеки погасить електронний рецепт, а пацієнт отримає ліки. Якщо препарат частково платний, необхідно внести встановлену доплату.

Не повідомляйте чотиризначний код підтвердження, доки не переконаєтеся, що вас влаштовують назва препарату, його кількість і сума доплати. Якщо потрібних ліків немає або запропоновані умови не підходять, не називайте код. Ви зможете звернутися до іншої аптеки.

Як отримати безкоштовні ліки в аптеці: куди звертатися

Отримати препарати безоплатно або з доплатою можна в аптечних закладах, які уклали договір із Національною службою здоров’я України.

Знайти найближчу аптеку можна кількома способами:

за допомогою електронної карти аптек на сайті НСЗУ ;

через чатбот Спитай Гриця ;

за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.

Якщо електронний рецепт виписали в Києві, отримати ліки за ним можна, наприклад, в Одесі, Львові або будь-якому іншому місті, де є аптека з відповідним договором із НСЗУ.

Що робити, якщо в аптеці немає потрібних ліків

Іноді пацієнт приходить за препаратом, але виявляється, що його немає в наявності. У такому разі є кілька варіантів:

зачекати, поки аптека отримає нову партію препарату;

звернутися до іншого аптечного закладу;

обрати інший препарат із запропонованих фармацевтом варіантів, якщо він відповідає призначенню лікаря, та за потреби доплатити різницю.

Якщо в аптеці немає потрібного лікарського засобу, пацієнт не зобов’язаний погашати електронний рецепт. Поки код підтвердження не повідомлено фармацевту, можна звернутися до іншого закладу.

Що робити, якщо аптека відмовляється видавати безкоштовні ліки

Якщо аптека має договір із НСЗУ, але відмовляється відпускати препарати за електронним рецептом, пацієнт може звернутися до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Якщо з’ясувалося, що аптека не має договору з НСЗУ, про ситуацію можна повідомити на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я України за номером 0 800 505 201. Звернення можуть передати до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками для подальшої перевірки.

Перелік доступних ліків на 2026 рік

Перелік препаратів, які беруть участь у програмі Доступні ліки, постійно змінюється. Міністерство охорони здоров’я періодично переглядає його, а держава розширює список лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню.

До реєстру можуть додавати нові препарати та окремі лікарські позиції для лікування різних захворювань. Тому пацієнтам варто перевіряти актуальну інформацію, а не орієнтуватися на попередні списки.

У 2026 році перелік доступних препаратів охоплює різні групи захворювань. Ознайомитися з ним можна в офіційному реєстрі НСЗУ.

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