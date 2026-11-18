18 ноября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3-5,6. Подземные толчки ощутили также в Украине.

Об этом сообщают Главный центр специального контроля, Геологическая служба США (USGS), румынский телеканал Digi24.

Землетрясение в Украине

18 ноября около 03:00 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение на территории Румынии, магнитудой 5,6 (по шкале Рихтера), на глубине 134 км. По классификации землетрясений относится к сильно умеренным.

Сейчас смотрят

Землетрясение ощущалось во многих населенных пунктах на территории Украины интенсивностью 4-5 балла.

По информации румынского телеканала, в 02:48 в сейсмической зоне Вранча (сейсмоактивная зона, расположенная на участке стыковки Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат в уезде Вранча, — Ред.) произошло землетрясение магнитудой 5,7. Евро-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о магнитуде 5,3.

Следует отметить, что разные учреждения используют разные методики оценки и могут просматривать параметры землетрясения.

Как сообщает Суспільне, подземные толчки почувствовали жители Одесщины, хотя эпицентр находился в более чем 300 км от Одессы.

Telegram-каналы сообщают, что землетрясение ощутили в Киевской, Полтавской, Винницкой, а также в Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Карта землетрясения в Румынии

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.