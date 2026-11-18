Землетрясение в Румынии магнитудой 5,6: толчки почувствовали в ряде регионов УкраиныДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Землетрясение произошло около 02:48 в сейсмической зоне Вранча.
- По данным Главного центра специального контроля, магнитуда составляла 5,6, а ячейка залегала на глубине 134 км.
- Подземные толчки ощущали в ряде областей Украины, в частности, в Одесской области.
18 ноября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3-5,6. Подземные толчки ощутили также в Украине.
Об этом сообщают Главный центр специального контроля, Геологическая служба США (USGS), румынский телеканал Digi24.
Землетрясение в Украине
18 ноября около 03:00 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение на территории Румынии, магнитудой 5,6 (по шкале Рихтера), на глубине 134 км. По классификации землетрясений относится к сильно умеренным.
Землетрясение ощущалось во многих населенных пунктах на территории Украины интенсивностью 4-5 балла.
По информации румынского телеканала, в 02:48 в сейсмической зоне Вранча (сейсмоактивная зона, расположенная на участке стыковки Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат в уезде Вранча, — Ред.) произошло землетрясение магнитудой 5,7. Евро-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о магнитуде 5,3.
Следует отметить, что разные учреждения используют разные методики оценки и могут просматривать параметры землетрясения.
Как сообщает Суспільне, подземные толчки почувствовали жители Одесщины, хотя эпицентр находился в более чем 300 км от Одессы.
Telegram-каналы сообщают, что землетрясение ощутили в Киевской, Полтавской, Винницкой, а также в Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.