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Независимо от явки кандидатов: Аласания назвал дату и время дебатов

Теледебаты перед вторым туром президентских выборов 19 апреля обязательно состоятся  на Суспільному, даже если кандидаты откажутся от участия в них.

Зураб Аласанія

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заверил, что дебаты состоятся 19 апреля между 20.00 и 21.00 – в любом варианте.

– То есть, имеется в виду, даже независимо от того, будут ли кандидаты, мы должны это время использовать, – сказал он во время круглого стола на тему Дебаты кандидатов в президенты: нужны ли избирателям и о чем?

По его словам, Суспільне готово рассматривать любые другие варианты проведения теледебатов перед вторым туром президентских выборов.

Читайте: Зеленский vs Порошенко: согласиться нельзя отказаться

Ранее в НСТУ заявили, что начинают переговоры о проведении дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Фото: Зураб Аласания

Источник: Укринформ

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