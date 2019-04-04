Теледебаты перед вторым туром президентских выборов 19 апреля обязательно состоятся на Суспільному, даже если кандидаты откажутся от участия в них.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заверил, что дебаты состоятся 19 апреля между 20.00 и 21.00 – в любом варианте.

– То есть, имеется в виду, даже независимо от того, будут ли кандидаты, мы должны это время использовать, – сказал он во время круглого стола на тему Дебаты кандидатов в президенты: нужны ли избирателям и о чем?

По его словам, Суспільне готово рассматривать любые другие варианты проведения теледебатов перед вторым туром президентских выборов.

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Ранее в НСТУ заявили, что начинают переговоры о проведении дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Фото: Зураб Аласания