Теледебаты перед вторым туром президентских выборов 19 апреля обязательно состоятся на Суспільному, даже если кандидаты откажутся от участия в них.
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заверил, что дебаты состоятся 19 апреля между 20.00 и 21.00 – в любом варианте.
– То есть, имеется в виду, даже независимо от того, будут ли кандидаты, мы должны это время использовать, – сказал он во время круглого стола на тему Дебаты кандидатов в президенты: нужны ли избирателям и о чем?
По его словам, Суспільне готово рассматривать любые другие варианты проведения теледебатов перед вторым туром президентских выборов.
Читайте: Зеленский vs Порошенко: согласиться нельзя отказаться
Ранее в НСТУ заявили, что начинают переговоры о проведении дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Фото: Зураб Аласания