В Киеве задержали депутата за вымогательство $860 тыс.

В Киеве сообщили о подозрении депутату облсовета и его подельникам, которые вымогали у предпринимателей $860 тыс.

В Киеве сотрудники полиции сообщили о подозрении организованной группе злоумышленников, которые вымогали у двоих предпринимателей $860 тыс.

Злоумышленники требовали у пострадавших деньги, угрожая им насилием над их семьями, уничтожением и присвоением имущества, а также применением насилия и лишением свободы.

Всего было сообщено о подозрении шестерым злоумышленникам, среди которых – депутат областного совета. Им инкриминируют незаконное лишение свободы или похищение человека и вымогательство. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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На данный момент продолжается досудебное расследование. Проводятся мероприятия для привлечения к ответственности других участников совершения преступлений, среди которых граждане другой страны. Они являются заказчиками указанных преступлений. д