Во время новогодних и рождественских мероприятий поменяют движение троллейбусы №6, 16 и 18, а также автобусы №24 и 114.

Во время новогодних и рождественских мероприятий изменит движение общественный транспорт, курсирующий в центре столицы.

Изменят движение троллейбусы №6, 16 и 18, а также автобусы маршрутов общего пользования №24 и 114:

19 декабря с 16.00 до 22.00;

24 декабря с 16.00 до 22.00;

С 20.00 31 декабря до 03.00 1 января;

1 января с 14.00 до 22.00;

7 января с 12.00 до 17.00.

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Планируется организовать движение:

троллейбусов маршрута №6 от Минского массива до метро Лукьяновская;

от Минского массива до метро Лукьяновская; троллейбусов маршрутов №16 и 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода; автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №24 и 114 по схеме движения рабочими днями.

Кроме того 22 декабря с 13.30 до 16.00 на время перекрытия движения на ул. Владимирской (на участке от б-ра Тараса Шевченко до Софийской площади) планируется организовать движение автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №24 и 114 по схеме движения рабочего дня, а именно ул. Крещатик.

Ранее мы также писали о том, каким будет график работы общественного транспорта на Новый год.