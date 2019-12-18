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Наземный транспорт в центре Киева изменит движение на новогодние праздники

Во время новогодних и рождественских мероприятий поменяют движение троллейбусы №6, 16 и 18, а также автобусы №24 и 114.

Наземный транспорт в центре Киева изменит движение на новогодние праздники

Во время новогодних и рождественских мероприятий изменит движение общественный транспорт, курсирующий в центре столицы.

Изменят движение троллейбусы №6, 16 и 18, а также автобусы маршрутов общего пользования №24 и 114:

  • 19 декабря с 16.00 до 22.00;
  • 24 декабря с 16.00 до 22.00;
  • С 20.00 31 декабря до 03.00 1 января;
  • 1 января с 14.00 до 22.00;
  • 7 января с 12.00 до 17.00.

Читайте: 19 декабря центр Киева закроют для транспорта – список улиц

Планируется организовать движение:

  • троллейбусов маршрута №6 от Минского массива до метро Лукьяновская;
  • троллейбусов маршрутов №16 и 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
  • автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №24 и 114 по схеме движения рабочими днями.

Кроме того 22 декабря с 13.30 до 16.00 на время перекрытия движения на ул. Владимирской (на участке от б-ра Тараса Шевченко до Софийской площади) планируется организовать движение автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №24 и 114 по схеме движения рабочего дня, а именно ул. Крещатик.

Ранее мы также писали о том, каким будет график работы общественного транспорта на Новый год.

Источник: КГГА

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