Во время новогодних и рождественских мероприятий поменяют движение троллейбусы №6, 16 и 18, а также автобусы №24 и 114.
Во время новогодних и рождественских мероприятий изменит движение общественный транспорт, курсирующий в центре столицы.
Изменят движение троллейбусы №6, 16 и 18, а также автобусы маршрутов общего пользования №24 и 114:
- 19 декабря с 16.00 до 22.00;
- 24 декабря с 16.00 до 22.00;
- С 20.00 31 декабря до 03.00 1 января;
- 1 января с 14.00 до 22.00;
- 7 января с 12.00 до 17.00.
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Планируется организовать движение:
- троллейбусов маршрута №6 от Минского массива до метро Лукьяновская;
- троллейбусов маршрутов №16 и 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
- автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №24 и 114 по схеме движения рабочими днями.
Кроме того 22 декабря с 13.30 до 16.00 на время перекрытия движения на ул. Владимирской (на участке от б-ра Тараса Шевченко до Софийской площади) планируется организовать движение автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №24 и 114 по схеме движения рабочего дня, а именно ул. Крещатик.
Ранее мы также писали о том, каким будет график работы общественного транспорта на Новый год.