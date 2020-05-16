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От налогов до таможни: какие первые задания Саакашвили получил от президента

Перед новым главой Нацсовета реформ Михаилом Саакашвили президент Украины Владимир Зеленский поставил ряд задач, в частности совершенствование налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни.

Об этом Саакашвили заявил во время онлайн-переговоров руководителя Офиса президента Андрея Ермака с послами G7.

Кроме того, среди задач — координация сотрудничества с международными организациями.

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Михеил Саакашвили также рассказал, что вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение президенту.

Напомним, Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ 7 мая 2020 года.

Фото: Mikheil Saakashvili

Источник: Офис президента

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