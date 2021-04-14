Топливо, медикаменты, а главное продукты. Эта весна принесла много сюрпризов. Подорожало почти все.

Больше всего, по данным Госстата, за год выросли в цене яйца — 84,5%, сахар 61,7%, растительное масло 35,4% и фрукты 14,9%.

В чем же причина, что цены как сумасшедшие?

На заводе по производству масла говорят: дешевле оно сейчас стоить просто не может. Из-за дефицита семян и его стоимость у фермеров. Ведь в прошлом году был неурожай подсолнечника.

Чтобы понять, что и на сколько подорожало, стоит сварить борщ. Если за борщевой набор прошлого года пришлось заплатить 170 грн, то сейчас он обошелся бы в полтора раза дороже — 265.

Средний чек в супермаркете сейчас 500 грн. И на рынке ситуация такая же. И как будет дальше, продавцы говорят, это уже от капризов погоды зависит.

В Украине привыкли кивать то на корма, то на погоду — как только речь заходит о ценах. Но не надо забывать и о хитрости некоторых производителей. Антимонопольный комитет проверил, почему цены на сахар вдруг взлетели в космос. Там подозревают, что это дело рук двух компаний, которым удалось закрепить за собой половину рынка.

Но не только цены на украинские продукты бьют рекорды. Подорожал еще и весь импорт, и пищевой, и промышленный. Кто бы мог подумать — но сейчас в логистике дефицит контейнеров. А именно ими доставляют товары с главной фабрики мира — Китая.

Подтолкнуть инфляцию может и топливо. Ведь оно заложено в любом товаре. Мировая тенденция — цены на нефть и так идут вверх, а тут еще и посевная.

Правительству пришлось договариваться с нефтетрейдерами. И даже меморандум подписать о сдерживании цен на горючее. Это дало результат — на этой неделе они откатились на большинстве АЗС в среднем на 50 копеек за литр бензина.

Но самым проблемным будет май. Украина впервые за 10 лет может столкнуться с дефицитом дизеля и сжиженного газа.

Подорожание продуктов в Украине

Производители увеличили цены на продовольственные товары в Украине почти на треть по сравнению с 2020 годом.

По данным Госстата, еще в марте прошлого года индекс цен на продовольственные товары составлял 104,2%, тогда как в этом году этот показатель вырос до 130,3%.