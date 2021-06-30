Двое киевлянок продавали детскую порнографию со своими дочерьми, их арестовали

В Киеве две молодые женщины в течение почти четырех лет изготавливали и продавали детскую порнографию с участием своих родных дочерей.

Следствие установило, что горе-матери систематически развращали девочек в возрасте 6 и 9 лет, организуя фото — и видеосъемки откровенных сцен.

Подозреваемые подтвердили, что за один такой материал с дочерьми они получали до 2 тыс. гривен.

Детское порно было обнаружено на мобильных телефонах и компьютерах женщин, сейчас устанавливаются лица, которые покупали незаконный контент.

— В отношении одной из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога, в отношении другой — готовится аналогичное ходатайство, — отметили в офисе генпрокурора.

Уголовные производства открыты по ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1, ч. 4 ст. 301 УК Украины. Речь идет о развращении, изготовлении и распространении детской порнографии для собственного обогащения.

Досудебное следствие по делу продолжается.

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