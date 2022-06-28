Гроші на відновлення зруйнованого РФ житла: як підвищити шанси на компенсацію

Російські гроші – на відбудову України. Канада дозволила конфіскувати російські активи та передавати їх на потреби нашої держави.

Цього тижня в країні набув чинності закон, який дозволяє уряду вживати економічних заходів проти певних осіб, коли сталося грубе порушення міжнародного миру та безпеки. Тобто йдеться про те, щоб забирати кошти та передавати їх на відбудову постраждалої сторони.

Про можливу конфіскацію російських активів на користь України говорять і в Євросоюзі.

Як починається відбудова пошкодженої інфраструктури в Україні, як відновити власне житло та як отримати на це кошти – кореспондент Фактів тижня Сергій Костеж побував на Чернігівщині та розповів про всі нюанси.

Він знову відвідав селище Новоселівка, де побував на початку квітня. Тоді знімальна група побачила знищені артилерією та спалені авіацією будинки. Нині ж вирви від авіабомб – позасипали, але руїни будівель нікуди не поділися.

За два місяці з центральної вулиці Новоселівки прибрали завали та сміття, вона принаймні стала проїзною. Але велике питання – хто і за які кошти буде відновлювати зруйноване житло.

Як розповів місцевий мешканець Юрій Свириденко, відновлювати будинок після російських обстрілів йому доводиться за власний рахунок.

– Фіксували, писали, з сільради дзвонили, що якщо будуть гроші, то вони по чеках віддадуть, чи якось так, – повідомив журналістам чоловік.

За його словами, на роботи у нього пішло 70 тис. грн, але це ще не все. Виходив із ситуації просто: залучав друзів, родичів, разом хату і відновили.

А жительці селища Наталії Макієнко оцінювачі повідомили, що на відбудову її поруйнованого будинку потрібно кілька мільйонів грн.

Чернігів отримав на відбудову з бюджету 150 млн грн, але це на відновлення критичної інфраструктури, а не житла. Нині в місті лагодять водопостачання, газові мережі, електромережі. Ці роботи в Чернігові планують завершити до кінця червня.

Голова партії Слуга народу, заступниця голови парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк пояснює, що в умовах повномасштабної війни у держави банально не вистачає грошей на відбудову.

– На сьогодні уже зруйновано понад 14 млн метрів квадратних, це більш ніж 200 тис. заявок, які стосуються понад 550 тис. людей. Коли ми воюємо, коли в нас величезне соціальне навантаження, своїх коштів для того, щоб відновити зруйноване житло, просто немає – ні в державному бюджеті, ні в місцевих також, – зазначила Шуляк.

Проте за законом держава зобов’язана створити умови для того, щоб зруйноване житло було відновлене. Тому шукати гроші таки доведеться. А поки ж лишається ремонтувати все за свій рахунок і збирати дані про витрати, щоб добитися компенсацій від держави.

Водночас залишається поки що без відповіді запитання, хто платитиме та коли люди отримають кошти. Оскільки мова йде про астрономічні суми.

– За нашими спільними оцінками з Київською школою економіки, втрати житлової нерухомості – десь під $30 млрд. Тобто це наразі дуже великі, непідйомні кошти для українського бюджету, – пояснив економічний аналітик Гліб Вишлінський.

Але звідкись ці гроші брати таки доведеться. Постраждалі українці сподіваються, в тому числі, на репарації від Росії, які вона змушена буде заплатити. Але це трапиться лише у випадку, якщо сама РФ підпише відповідний міжнародний акт.

– Ми тепер є потерпілими за загальною кримінальною справою Україна проти Росії. Поки йде війна, і доки не скінчиться війна, і доки не пройдуть усі ці суди, чекати на те, що будуть компенсації, нереально. Хто нам їх виплачуватиме? – зазначила мешканка Новоселівки Наталія Макієнко.

Капітуляція РФ, принаймні зараз, виглядає як фантастика. Тому у людей виникає резонне запитання: чи можна отримати гроші раніше? Теоретично, є активи російського Центробанку – понад $400 млрд. Те, що було заморожено ще в березні Сполученими Штатами. Але і їх відправити в Україну, як пропонували низка конгресменів, теж не скоро вдасться.

– Технічно ніби виглядає найпростішим варіант конфіскації російських активів, тому що ось вони начебто лежать і готові, щоб їх забрали. Але, з іншого боку, зрозуміло, що великі країни побоюються наслідків подібного рішення у таких великих масштабах…. Є побоювання, чи можна конфіскувати, – розповів аналітик Гліб Вишлінський.

Олена Шуляк, своєю чергою, повідомила, що як варіант є проміжна можливість: платитимуть українцям європейські фонди, а потім вони вже отримуватимуть гроші від росіян. Принаймні тоді українці отримають гроші швидше.

– Сьогодні ми бачимо дуже багато зацікавленості в міжнародних партнерів відновлювати певні регіони, міста чи об’єкти. Київську область хоче відновлювати Велика Британія. Якщо говорити про Житомирську область, де є багато руйнувань приватного житлового сектору, буде активно допомагати Естонія. Миколаївщина веде переговори з Данією, – поінформувала нардеп.

Окрім цього, в Кабінеті міністрів поки що немає єдиної стратегії, як і за яким принципом виплачувати компенсації, скільки давати і кому.

– Ми в законопроєкті передбачали обмеження 150 кв. м і на житло в приватному секторі, і на житло в багатоквартирних будинках. Але на сьогодні в результаті складних дискусій дійшли до того, що потрібно компенсувати кожний втрачений метр. Я сподіваюсь, коли парламент буде виносити в сесійну залу законопроєкт на друге читання, ця норма буде обов’язково врахована, – розповіла Шуляк.

Покрокова інструкція, що потрібно зробити, аби підвищити свої шанси на компенсацію за зруйноване житло, виглядає так:

1. Ретельно зафіксуйте з правоохоронцями факт кожного ушкодження, навіть найдрібнішого.

2. Проведіть оцінку з державними або приватними експертами, які мають ліцензію. Вам потрібно мати завірений акт про те, наскільки постраждав ваш будинок.

3. Ретельно для себе зафіксуйте на фото і відео всі руйнування, оскільки бюрократія в умовах війни може дані і вратити.

4. Ретельно збирайте всі чеки про всі витрати.

5. Зафіксуйте на фото та відео свідчення друзів, сусідів, представників органів влади про те, що всі ушкодження, які ви зафіксували, – дійсно на вашому будинку і дісно були нанесені в результаті обстрілів.

– Підходити до цього (потрібно, – Ред.) параноїдально і фіксувати все, що можна, тобто все сфотографувати. Викликати ДСНС, викликати свідків, поліцію. Всі звісно будуть “посилати” і казати, що нам не до тебе, але загальні рекомендації – піти по максимуму і зібрати всі можливі документи, – наголосив Гліб Вишлінський.

Але якщо є безвихідні ситуації для політиків та чиновників, то їх не існує для волонтерів. Доведено війною. Коли стало очевидно, що порятунок потопельників – справа рук самих потопельників, самоорганізація українців знову прийшла на допомогу. Наприклад, будинок однією з мешканок Новоселівки відбудовують волонтери.

Для тих, у кого житло взагалі зруйноване, держава пропонує модульні містечка. Та люди поки там селяться неохоче. По-перше, бояться обстрілів, по-друге, город цього року буде годувати, бо продукти дорожчають, і залишати його ніхто не бажає. Тож відновлюються своїми силами і чекають на допомогу.

Юрій вже вселився до свого будинку. Наталя також планує відновити все в обійсті, крім одного – годинника, який зупинився в момент падіння бомби. І до перемоги відлік часу тут зупинився. Як нагадування про те, що війна – не скінчилася.

Тож відновлення зруйнованого житла українців – лише питання часу. У когось роботящі руки, комусь допоможуть родичі чи волонтери, у когось є гроші. Росія може скільки завгодно втікати від відповідальності за свої злочини, та платити – все одно колись доведеться.

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