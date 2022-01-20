Почти 200 сообщений с начала года: Украину лихорадит от псевдоминеров

За один день правоохранителям приходится проверять до 500 объектов и эвакуировать тысячи человек. Из-за волны минирований в некоторых регионах школам рекомендовали перейти на дистанционное обучение.

По словам Натальи Макогон, заместителя начальника Киевского метрополитена, телефонные сообщения о якобы минировании подземки появились в 2014 году — раньше такого не было.

— Столичная подземка чаще всего подвергается атакам псевдоминеров. Такие сообщения обычно поступают в часы пик и в основном на перегруженных станциях. Станции на несколько часов закрывают и тысячи людей эвакуируют, — говорится в сюжете Фактов ICTV.

Но с каждым годом география псевдоминирований увеличивается. Злоумышленники присылают письма о якобы минировании на критической инфраструктуре и в общественных местах. В 2021 году таких сообщений было 800.

– В 95 случаях были установлены виновные лица. Чаще всего сообщают о минировании по электронной почте, и бывает приходит сообщение о минировании сразу 200-300 объектов — это очень большой объем работы полиции. Однако мы реагируем, — отметила Марьяна Рева, пресс-офицер Национальной полиции Украины.

Стоит отметить, что каждый выезд взрывотехников стране обходится в среднем 100 тыс. грн.

В полиции отмечают, что с начала года зафиксировано 184 сообщения о минировании. Задержаны только девять псевдоминеров. Иногда за один день правоохранителям одновременно приходится проверять полтысячи объектов.

В СБУ сообщают, что во время проверок взрывчатку не находят, однако цель которых — создать напряжение и панические настроения в обществе.

Большинство сообщений о минировании поступают из оккупированного Донбасса и Крыма. И эксперты уверены, что за всем этим стоит Москва, а не обычные шутники или душевнобольные люди.

Николай Маломуж, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг., также считает, что это один из методов дестабилизации ситуации в Украине. По его словам, людям нужно разъяснять, кто за этим стоит.

Однако не следует быть легкомысленными, потому что среди ложных сообщений одно может оказаться настоящим.

Справка.

В 2021-2022 годах ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

Обычно такие сообщения о минировании/терактах посылаются с использованием программ, которые могут обеспечить анонимность. Однако установлено, что большинство электронных писем поступают с территории сопредельных постсоветских стран или с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В 2021 году установлено около 300 таких злоумышленников.

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За 2021 год зафиксировано более 1100 ложных анонимных сообщений. Больше всего “минировали” объекты в Киеве, Харьковской, Запорожской, Одесской областях.

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