Машины по крышу в воде и 65 смертей — последствия урагана Ида

От последствий мощного урагана Ида приходят в себя жители востока Соединенных Штатов. Ураган стал одним из 5 крупнейших в американской истории. Число погибших в результате стихии возросло до 65. Разрушительные дожди, которые продолжались несколько дней, уже прекратились. Сейчас люди преодолевают последствия непогоды.

Собственноручно выносят испорченные мебель и ил из подтопленных зданий, убирают улицы, которые превратились в свалки. Жители Нью-Йорка тоже оправляются от последствий урагана Ида. Мощные ливни и наводнения там продолжались несколько дней. Улицы Нью-Йорка затопило впервые в истории, движение транспорта было парализовано.

Чуть ли не самый сильный удар стихии почувствовали жители Нью-Джерси. Говорят: непогода застала их врасплох. Не ожидали таких разрушений от урагана. Машины на улицах стояли по крышу в воде, некоторые автомобили сносило бурным потоком.

Преодолевают последствия непогоды и в Новом Орлеане. Местные ежедневно выстраиваются в очереди за продуктами и горючим. Без света до сих пор остаются почти миллион человек. Во многих домах нет и воды. Хотя ремонтные бригады не прекращают работы ни днем, ни ночью. Власти штата предостерегают: чтобы полностью возобновить поставки, понадобится несколько недель.

Ураган Ида накрыл Соединенные Штаты в начале недели. Мощные ливни и торнадо прокатились восточным американским побережьем. Чтобы подсчитать окончательную сумму убытков, понадобятся несколько недель. По меньшей мере это $80 млрд.

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