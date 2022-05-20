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Місто під щільним вогнем: як виживають під обстрілами люди в Сєвєродонецьку

Тетяна Забожко редакторка стрічки

У Сєвєродонецьку Луганської області, де лише напередодні загинуло 12 людей та дістали поранення ще понад 40, станом на 20 травня не вщухають обстріли.

– Ніч минула досить галасно – місто обстріляне щільним вогнем, – повідомив в ефірі національного телемарафону голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

За словами очільника міста, нині в Сєвєродонецьку залишається до 15 тис. цивільних.

– Люди живуть у бомбосховищах, підвалах житлових будинків, тобто там, де можливо сховатись від артилерійських обстрілів.

Настрій у них досить нерадісний, подекуди впадають у відчай. Трапляються випадки погіршення психологічного стану, – додає Олександр Стрюк.

Щоб підвозити місцевим жителям воду до сховищ, влада міста відкрила законсервовані свердловини в старій частині міста.

Освітлення в укриттях забезпечують сонячними ліхтарями, завезеними за Програмою розвитку ООН. Завдяки цьому люди мають змогу підживити телефони чи планшети.

Оскільки в Сєвєродонецьку не працює жодна з вишок мобільного зв’язку, то не має в населеному пункті й інтернету.

Новинами люди обмінюються лише під час зустрічей у гуманітарному штабі. Якусь інформацію про ситуацію в місті, країні та світі місцеві жителі дізнаються від волонтерів.

Нині в місті зруйновано близько 70% житлового фонду.

Дуже обмеженим через регулярні обстріли є й функціонування Сєвєродонецької лікарні.

Однак у місті, за словами Олександра Стрюка, є елементарний набір медикаментів першої необхідності.

Нагадаємо, що упродовж доби штурмові дії в напрямку Сєвєродонецька успішними для ворога не були – росіяни на цьому напрямку зазнали втрат та були змушені відступити.

Станом на 20 травня окупанти ведуть бойові дії в районі Тошківки.

Лише 19 травня в Сєверодонецьку через обстріл загинули 12 людей. Понад 40 місцевих жителів отримали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 86-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Сергій Гайдай

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