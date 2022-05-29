Май, 29 в 9:47

После битвы за Северодонецк у Украины будет шанс возобновить контрнаступление на оперативном уровне, чтобы отбросить российские силы.

Таково мнение экспертов Института изучения войны (ISW).

– Сейчас президент РФ Владимир Путин бросает людей и боеприпасы в Северодонецк Луганской области, будто взятие этого города поможет Кремлю выиграть войну. Но он ошибается. Когда закончится Северодонецкая битва, независимо от того, чья сторона будет удерживать город, наступление россиян на оперативном и стратегическом уровнях, вероятно, достигнет кульминации, – отмечают в ISW.

Согласно данным аналитиков, российские войска, ныне атакующие Северодонецк, даже не окружив его, имеют территориальные преимущества и могут добиться успеха в захвате города и районов дальше на запад.

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– Украинские военные сталкиваются с самым серьезным вызовом после изоляции завода Азовсталь в Мариуполе Донецкой области, и вполне могут потерпеть значительное тактическое поражение в ближайшие дни, если рухнет Северодонецк, – предполагают эксперты Института изучения войны.

В то же время, добавляют: нет особых оснований считать возможным такой результат, поскольку вполне вероятно, что российское наступление может снова остановиться.

В Институте изучения войны отмечают, что россияне сейчас платят цену за свой текущий тактический успех, что непропорционален любой реальной оперативной или стратегической выгоде, которую они могут извлечь.

– Сам Северодонецк важен им на этом этапе войны, прежде всего потому, что это последний крупный населенный пункт Луганской области, который россияне не контролируют. Его захват позволит Москве заявить, что она полностью контролирует регион, но не предоставит ей никакой другой значительной военной или экономической выгоды, потому что российские войска разрушают город, атакуя его, и будут контролировать разве что его обломки, если захватят, – утверждают эксперты.

Аналитики Института изучения войны убеждены, что прогресс России в Северодонецке в значительной степени является результатом того, что Москва сосредоточила там переброшенные из других направлений силы и технику.

– Украинские защитники нанесли серьезные потери российским захватчикам под Северодонецком. Москва не сможет вернуть значительные объемы эффективной боевой мощи, даже если захватит Северодонецк, потому что легкомысленно тратит боевую мощь на захват города, – подытожили в ISW.

Напомним, что 27 мая диверсанты захватили отель Мир на окраине Северодонецка во время наступления российских военных сразу по нескольким направлениям.

Уже на следующий день глава областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что дальше отеля захватчики продвинуться не могут, хотя и постоянно пытаются это сделать.

В тот же день Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что поражение армии РФ во время штурма в районах Северодонецка, Осколоновки и Тошковки заставило оккупантов отойти на ранее занятые позиции.

Так же случилось и 29 мая после потерь в районе села Боброво под Северодонецком.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 95-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW

Фото: Сергей Гайдай