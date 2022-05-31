Не думаю, що є ризик оточення Сєвєродонецька – Гайдай

Місту Сєвєродонецьк Луганської області не загрожує оточення ворогом.

Такий прогноз в ефірі національного телемарафону озвучив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Попри те, що частина Сєвєродонецька вже контролюється російською армією, там, за словами очільника області, все одно залишається можливість відходу до Лисичанська.

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– Єдине, що росіяни потроху просуваються в центр міста. Але вільно це робити вони не можуть, бо там є наші хлопці, які дають їм відсіч, – зазначає Сергій Гайдай.

Нині армія РФ планує військову операцію із зачистки території навколо Сєвєвродонецька.

– Орієнтовно батальйон солдат проходитиметься навколишніми селами, наприклад, Борівському чи Сиротиному. Туди стягують техніку класу Солнцепек, щоб випалювати наших військових, а там і цивільне населення, бо їм байдуже, – говорить про наміри ворога очільник ОВА.

Станом на 31 травня решта території Луганської області підконтрольна Україні. Хоч вона й обстрілюється повністю, але успіху в напрямку Золотого, Тошківки чи Лисичанська ворог не має.

Така ж ситуація і з трасою Лисичанськ – Бахмут.

Нагадаємо, що 27 травня під час наступу російських військових одразу з кількох напрямків диверсанти захопили готель Мир на околиці Сєвєродонецька.

31 травня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що росіяни активно застосовують у Сєвєродонецьку засоби радіоелектронної боротьби.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що немає особливих підстав вважати можливим падіння міста, оскільки російський наступ може зупинитися.

Крім того, в ISW вважають, що після битви за Сєвєродонецьк Україна матиме шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути сили РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 97-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Гайдай

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