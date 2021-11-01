Низкая явка и вероятная победа в первом туре: как проходили выборы мэра Харькова

У Харькова новый руководитель: по результатам экзит-полов победу в первом туре на внеочередных выборах 31 октября одержал действующий секретарь городского совета Игорь Терехов.

По данным одного из опросов, который проводился по заказу Комитета избирателей Украины, Игоря Терехова поддержали около 54% избирателей (а точнее 53,8%).

За его главного оппонента – бывшего нардепа Михаила Добкина – проголосовали менее четверти харьковчан (24,5%). Статистическая погрешность экзит-пола составляет около 1,5%.

– В целом можно поздравить харьковчан с тем, что у нас выборы с большой вероятностью завершатся в первом туре, — объявил накануне вечером Игорь Даниленко, аналитик социологического центра Human Research, проводившего экзит-пол по заказу Комитета избирателей.

Официальный же подсчет голосов продолжается.

Сам Игорь Терехов результатами выборов доволен: обещает продолжать дело умершего экс-главы Харькова Геннадия Кернеса – делать город комфортным. Терехов также заверил, что выучит украинский язык.

А вот у Михаила Добкина – свой экзит-пол, в котором Терехов не преодолел 50-процентный барьер, а поэтому должен быть второй тур.

– Руководители бюджетных организаций массово заставляли коллективы, требуя от них обязательно идти голосовать, и голосовать обязательно за провластного кандидата, – утверждал Добкин в комментарии журналистам.

В то же время, Терехов уверяет: административный ресурс на внеочередных выборах мэра Харькова не использовался.

– Админресурс совершенно не использовался. Может быть, единичный случай какой-то, как вы говорите, имел место, но на самом деле админресурс на этих выборах точно не использовался, — заявил он.

В гражданской сети ОПОРА, в свою очередь, утверждают: вопросы есть к обоим кандидатам, поскольку во время предвыборной кампании Терехов повышал рейтинги на открытии парков и фонтанов, построенных за бюджетные деньги, а Добкина подловили на попытке подкупа избирателей.

– Городская программа компенсации средств на оплату коммунальных услуг для малозащищенных слоев населения – по 2 тыс. грн. И они начали собирать персональные данные где-то еще с сентября, — рассказал координатор ОПОРы Николай Зинченко.

Но, несмотря на обещания, избиратели неохотно шли на участки. Из более чем миллиона проголосовали чуть более 28% жителей города. То есть три из четырех человек на выборы просто не пришли.

А проголосовавшие ждут, что будущий городской голова будет заниматься не только имиджевыми проектами, но и хозяйством.

Как сообщили в Национальной полиции, день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Одного избирателя оштрафовали за порванный бюллетень, и есть уголовное производство – за предварительно поставленные подписи в протоколах на одном из участков.

А наблюдатели гражданской сети ОПОРА зафиксировали фотографирование бюллетеня. В терризбиркоме такие нарушения считают несущественными.

Как отметила глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко, к ним не поступало ни одного заявления или жалобы о нарушении Избирательного кодекса Украины.

Подсчитать бюллетени должны комиссии на 650 участках. В терризбиркоме уже ночью начали принимать протоколы.

В последний раз выборы мэра Харькова состоялись в октябре 2020 года. На них победил Геннадий Кернес, который уже не один год занимал этот пост. Однако он заболел коронавирусом и после нескольких месяцев лечения в берлинской клинике Шарите умер от осложнений Covid-19.

В марте этого года Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.

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