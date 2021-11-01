Низька явка та ймовірна перемога в першому турі: як відбувалися вибори мера Харкова

У Харкова – новий очільник: за результатами екзит-полів перемогу в першому турі на позачергових виборах 31 жовтня здобув чинний секретар міської ради Ігор Терехов.

За даними одного з опитувань, яке проводилося на замовлення Комітету виборців України, Ігоря Терехова підтримали майже 54% виборців (а точніше 53,8%).

За його головного опонента – колишнього нардепа Михайла Добкіна – проголосували менше чверті харків’ян (24,5%). Статистична похибка екзит-полу складає близько 1,5%.

– У цілому можна привітати харків’ян із тим, що у нас вибори з великою ймовірністю завершаться у першому турі, – оголосив напередодні увечері Ігор Даниленко, аналітик соціологічного центру Human Research, який проводив екзит-пол на замовлення Комітету виборців.

Офіційний же підрахунок голосів ще триває.

Сам Ігор Терехов результатами виборів задоволений: обіцяє продовжувати справу померлого екс-очільника Харкова Геннадія Кернеса – робити місто комфортним. Терехов також запевнив, що вивчить українську мову.

А от у Михайла Добкіна – свій екзит-пол, в якому Терехов не подолав 50-відсотковий бар’єр, тож має бути другий тур.

– Керівники бюджетних організацій масово примушували колективи, вимагаючи від них обов’язково йти голосувати, і голосувати обов’язково за провладного кандидата, – стверджував Добкін у коментарі журналістам.

Водночас Терехов запевняє: адміністративний ресурс на позачергових виборах мера Харкова не використовувався.

– Адмінресурс абсолютно не використовувався. Може, одиничний випадок якийсь, як ви кажете, мав місце, але насправді адмінресурс на цих виборах точно не використовувався, – заявив він.

У громадянській мережі ОПОРА, своєю чергою, твердять: запитання є до обох кандидатів, оскільки під час передвиборчої кампанії Терехов підвищував рейтинги на відкритті парків і фонтанів, побудованих за бюджетні гроші, а Добкіна підловили на спробі підкупу виборців.

– Міська програма компенсації коштів на оплату комунальних послуг для малозахищених верств населення – по 2 тис. грн. І вони почали збирати персональні дані десь ще з вересня, – розповів координатор ОПОРи Микола Зінченко.

Та, попри обіцянки, виборці неохоче йшли на дільниці. З понад мільйона проголосували трохи більше 28% мешканців міста. Тобто троє з чотирьох людей на вибори просто не прийшли.

А ті, хто таки проголосував, чекають, що майбутній міський голова займатиметься не лише іміджевими проектами, а й господарством.

Як повідомили в Національній поліції, загалом день голосування минув без серйозних порушень виборчого процесу. Одного виборця оштрафували за порваний бюлетень, і є кримінальне провадження – за завчасно поставлені підписи в протоколах на одній з дільниць.

А спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували фотографування бюлетеня. В тервиборчкомі такі порушення вважають несуттєвими.

Як зазначила голова Харківської міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко, до них не надходило жодної заяви чи скарги про порушення Виборчого кодексу України.

Порахувати бюлетені мають комісії на 650 дільницях. У тервиборчкомі вже вночі почали приймати протоколи.

Востаннє вибори мера Харкова відбулися в жовтні 2020 року. На них переміг Геннадій Кернес, який уже не один рік обіймав цю посаду. Проте він захворів на коронавірус і після кількамісячного лікування в берлінській клініці Шаріте помер від ускладнень Covid-19.

У березні цього року Верховна Рада призначила позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.