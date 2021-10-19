Северный поток-2, оффшоры, локдаун: о чем говорил Владимир Зеленский в интервью ICTV

Как сдержать пандемию коронавируса в Украине, какими будут отопительный сезон и цена на газ, возобновят ли встречи в нормандском формате, а также Северный поток-2, оффшоры Студии Квартал 95 и новое подозрение Виктору Медведчуку. Президент Украины Владимир Зеленский дал большое эксклюзивное интервью в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV, в котором ответил на самые актуальные вопросы, что волнуют украинцев.

Так, комментируя возможный запуск российского газопровода Северный поток-2, глава государства отметил, что это не что иное, как современное оружие в руках Российской Федерации.

По словам Владимира Зеленского, газ для украинцев в этом году буквально мог стать золотым. Однако благодаря быстрой реакции государственного аппарата стремительного взлета цен на голубое топливо удалось избежать. Вместе с тем президент добавил, что успех отопительного сезона зависит не только от центральной, но и от местных властей. Поэтому возникновение локальных проблем возможно.

– Цена реальна на рынке. Если бы власть не вмешалась – цена была бы для людей минимум 50 грн. А так – около 8 грн. Я думаю, что это важный пакет на год, который мы ввели, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Прокомментировал глава государства и принятие закона об олигархах. По его словам, этот документ в Европе еще не рассматривался: по крайней мере, его окончательная версия.

На стол к главе Венецианской комиссии Джанни Букиккио попала версия законопроекта только после первого чтения, которая не была утверждена президентом. По мнению самого Владимира Зеленского, это был преднамеренный политический шаг от бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

– Он (Джанни Букиккио, — Ред.) хотел бы увидеть законопроект в окончательном виде, подписанный президентом Украины. Тогда мы получим от них заключение, — рассказал Владимир Зеленский.

Прокомментировал президент также расследование издания Слидство.Инфо по результатам открытия Pandora Papers относительно документов оффшорных фирм, якобы зарегистрированных на Квартал 95 в 2012 году. Глава государства признался, что во времена президентства Виктора Януковича таки создавал дополнительные дочерние компании Квартала 95 за рубежом.

В то же время Зеленский подчеркнул, что деньги не отмывал, а делалось все, чтобы обезопасить творческий коллектив от давления со стороны государственной власти.

– У Квартала 95 была сатира, когда все давили, хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не каждый день – то еженедельно. И поэтому для таких вещей было – называлось структурирование бизнеса Студии Квартал 95. Открывались компании за рубежом, — проинформировал президент.

Во время интервью поднималась и тема нормандского формата. Зеленский заверил, что Украина поддерживает инициативу восстановления встреч, однако одного желания нашей страны мало. Сейчас есть обратная связь с Германией и Францией. А вот о диалоге с Россией – пока речь не идет.

Глава государства добавил, что есть варианты привлечения к переговорам в нормандском формате Соединенных Штатов Америки. Однако сначала следует определиться с форматом таких встреч.

Комментируя ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине из-за коронавируса, президент подчеркнул: он против локдауна. Ведь это снова нанесет сокрушительный удар по экономике страны. Единственным вариантом предупредить жесткие ограничения, по мнению Зеленского, является повышение темпов вакцинации.

Не обошли во время интервью и ситуацию вокруг нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Недавно политику инкриминировали еще один факт государственной измены. Речь идет о продаже угля с оккупированных территорий Украины в 2015 году, во время кровавых боев в зоне АТО.

Владимир Зеленский отметил: если появится хотя бы минимальная информация о возможном российском гражданстве Медведчука – вариант с его обменом на политических заключенных Кремля обязательно рассмотрят.

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