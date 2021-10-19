Північний потік-2, офшори, локдаун: про що говорив Володимир Зеленський в інтерв’ю ICTV

Як вгамувати пандемію коронавірусу в Україні, якими будуть опалювальний сезон та ціна на газ, чи відновлять зустрічі у нормандському форматі, а також Північний потік-2, офшори Студії Квартал 95 та нова підозра Віктору Медведчуку. Президент України Володимир Зеленський дав велике ексклюзивне інтерв’ю в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV, у якому відповів на найактуальніші питання, що наразі хвилюють українців.

Так, коментуючи можливий запуск російського газогону Північний потік-2, глава держави зазначив, що це ніщо інше, як сучасна зброя у руках Російської Федерації.

За словами Володимира Зеленського, газ для українців цьогоріч буквально міг стати золотим. Проте завдяки швидкій реакції державного апарату стрімкого злету цін на блакитне паливо вдалося уникнути. Водночас президент додав, що успіх опалювального сезону залежить не лише від центральної, а й від місцевої влади. Тож виникнення локальних проблем можливе.

– Ціна реальна на ринку. Якщо би влада не втрутилася – ціна би була для людей мінімум 50 грн. А так – біля 8 грн. Я думаю, що це важливий пакет на рік, який ми запровадили, – наголосив Володимир Зеленський.

Прокоментував глава держави і ухвалення закону про олігархів. За його словами, цей документ у Європі ще не розглядався: принаймні, його остаточна версія.

На стіл до голови Венеціанської комісії Джанні Букіккіо потрапила версія законопроекту тільки після першого читання, яка не була затверджена президентом. На думку самого Володимира Зеленського, це був навмисний політичний крок від колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

– Він (Джанні Букіккіо, – Ред.) хотів би побачити законопроект в остаточному вигляді, підписаний президентом України. Тоді ми отримаємо від них висновки, – розповів Володимир Зеленський.

Прокоментував президент також розслідування видання Слідство.Інфо за результатами відкриття Pandora Papers щодо документів офшорних фірм, нібито зареєстрованих на Квартал 95 у 2012 році. Глава держави зізнався, що за часів президентства Віктора Януковича таки створював додаткові дочірні компанії Кварталу 95 за кордоном.

Водночас Зеленський наголосив, що гроші не відмивав, а робилося все, аби убезпечити творчий колектив від тиску з боку державної влади.

– У Кварталу 95 була сатира, на яку всі тиснули, хотіли впливати. Податкова ходила до нас якщо не щодня – то щотижнево. І тому для таких речей було – називалося структурування бізнесу Студії Квартал 95. Відкривалися компанії за кордоном, – поінформував президент.

Під час інтерв’ю піднімалася і тема нормандського формату. Зеленський запевнив, що Україна підтримує ініціативу відновлення зустрічей, однак одного бажання нашої країни не достатньо. Наразі є зворотній зв’язок із Німеччиною та Францією. А от про діалог з Росією – поки що мова не йде.

Глава держави додав, що є варіанти залучення до перемовин у нормандському форматі Сполучених Штатів Америки. Однак спочатку слід визначитися з форматом таких зустрічей.

Коментуючи ж погіршення епідеміологічної ситуації в Україні через коронавірус, президент наголосив: він проти локдауну. Адже це знову завдасть нищівного удару економіці країни. Єдиним варіантом попередити жорсткі обмеження, на думку Зеленського, є підвищення темпів вакцинації.

Не оминули під час інтерв’ю і ситуацію навколо нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Нещодавно політику інкримінували ще один факт державної зради. Йдеться про продаж вугілля з окупованих територій України в 2015 році, під час кривавих боїв у зоні АТО.

Володимир Зеленський зазначив: якщо з’явиться хоча б мінімальна інформація про можливе російське громадянство Медведчука – варіант із його обміном на політичних в’язнів Кремля обов’язково розглянуть.

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