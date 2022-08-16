Пропагандистское шоу: Подоляк объяснил, для чего РФ готовит судилище над защитниками Мариуполя

Судилище над украинскими воинами-защитниками Мариуполя, которое организует Россия, является пропагандистским шоу, рассчитанным на внутреннего “потребителя” в РФ.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Он объяснил, что РФ растеряна, поскольку хотела за 3-5 дней захватить Украину, а сегодня 174-й день полномасштабной войны. И постепенно до российского общества “доходит, что что-то не так”.

– Происходят взрывы складов, очень паническая реакция в Крыму. То есть Россия понимает, что все только начинается, и Украина будет делать все, чтобы освободить свою территорию. Чтобы как-то эти панические настроения сбить, они ищут любые примитивные пропагандистские нарративы, которые могут “продать” своему обществу, чтобы показать: у нас есть определенные успехи, смотрите – мы говорили о “нацистах” об “азовцах”… Это чисто для внутреннего успокаивающего пропагандистского шоу, — отметил Подоляк.

Он добавил, что рашисты при этом не говорят, что защитники Мариуполя – это контрактники, комбатанты, которые, выполняя приказы, на законных основаниях защищали свою страну. Пропагандисты будут придумывать фейки о якобы “преступлениях” украинских военных.

Подоляк добавил, что РФ как страна-оккупант сознательно нарушает все нормы конвенций, в частности Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

– Поэтому именно Россия, конкретные чиновники идут на откровенное нарушение юридических нормативов. Они не могут судить, используя какие-то криминальные ОПГ (организованные преступные группировки, — Ред.), какие-то анклавные “ДНР/ЛНР”… Я считаю, что люди, непосредственно в Мариуполе строящие клетки, просто физически исчезнут, их не будет. Вскоре мы это увидим. В том числе такие “господа”, как Пушилин и так далее, их просто физически, вероятно, не будет. И это не наш вопрос, это вопрос РФ. Потому что РФ всегда, когда проигрывает, подчищает за собой все, чтобы свидетелей не было, — подчеркнул Подоляк.

По его словам, Украина в этой ситуации будет реагировать по трем направлениям:

1. Киев попытается доказать Красному Кресту, ООН и другим международным организациям, которые заботятся о гуманитарном праве, что нужно обязательно вмешаться в эту ситуацию и “объяснить РФ”, что нарушать конвенцию – это преступление.

2. Украинская сторона на уровне коммуникаций с РФ по обмену пленными, телами погибших доказывает, что агрессор должен выполнять взятые на себя обязательства по военнопленным, а не “играть в пропаганду”.

3. Украина фиксирует все факты военных преступлений РФ в отношении военнопленных.

– Безусловно, мы фиксируем все эти факты, всех организаторов. И безусловно мы будем настаивать на том, чтобы они несли абсолютную уголовную ответственность за умышленное военное преступление, которое называется “проведение незаконного судилища”, — заявил Подоляк.

11 августа мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что РФ готовит в оккупированном городе так называемый “суд” над украинскими военнопленными в День Независимости Украины 24 августа. Для этого рашисты уже устанавливают клетки на сцене филармонии.

Позже Михаил Подоляк призвал Международный комитет Красного Креста вмешаться в псевдосудилище над украинскими военнопленными.

Как известно, эвакуация украинских воинов с завода Азовсталь в Мариуполе прошла в мае. Их вывезли на временно оккупированные территории Донецкой области. Речь идет о более чем 2,5 тыс. украинских защитников.

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