Пропагандистське шоу: Подоляк пояснив, для чого РФ готує судилище над захисниками Маріуполя

Судилище над українськими воїнами-захисниками Маріуполя, яке організовує Росія, є пропагандистським шоу, розрахованим на внутрішнього “споживача” в РФ.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Він пояснив, що РФ розгублена, оскільки хотіла за 3-5 днів захопити Україну, а сьогодні 174-й день повномасштабної війни. І поступово до російського суспільства “доходить, що щось не так”.

– Відбуваються вибухи складів, дуже панічна реакція в Криму. Тобто Росія розуміє, що все тільки починається, і Україна буде робити все, щоб звільнити свою територію. Щоб якось ці панічні настрої збити, вони шукають будь-які примітивні пропагандистські наративи, які можуть “продати” своєму суспільству, щоб показати: в нас є певні успіхи, дивіться – ми казали про “нацистів” про “азовців”… Це суто для внутрішнього заспокійливого пропагандистського шоу, – зазначив Подоляк.

Він додав, що рашисти при цьому не говорять, що захисники Маріуполя – це контрактники, комбатанти, які, виконуючи накази, на законних підставах захищали свою країну. Пропагандисти будуть вигадувати фейки про начебто “злочини” українських військових.

Подоляк додав, що РФ як країна-окупант свідомо порушує всі норми конвенцій, зокрема Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

– Тому саме Росія, конкретні чиновники йдуть на відверте порушення юридичних нормативів. Вони не можуть судити, використовуючи якісь кримінальні ОЗУ (організовані злочинні угрупування, – Ред.), якісь анклавні “ДНР/ЛНР”… Я вважаю, що люди, які безпосередньо в Маріуполі будують клітки, просто фізично зникнуть, їх не буде. Досить скоро ми це побачимо. В тому числі такі “пани”, як Пушилін і так далі, їх просто фізично, певно, не буде. І це не наше питання, це питання РФ. Тому що РФ завжди, коли програє, підчищає за собою все, щоб не було свідків, – наголосив Подоляк.

За його словами, Україна в цій ситуації реагуватиме за трьома напрямками:

1. Київ спробує довести Червоному Хресту, ООН та іншим міжнародним організаціям, які опікуються гуманітарним правом, що потрібно обов’язково втрутитися в цю ситуацію та “пояснити РФ”, що порушувати конвенцію – це злочин.

2. Українська сторона на рівні комунікацій з РФ щодо обміну полоненими, тілами загиблих доводить, що агресор повинен виконувати взяті на себе зобов’язання стосовно військовополонених, а не “гратися в пропаганду”.

3. Україна фіксує всі факти воєнних злочинів РФ щодо військовополонених.

– Безумовно ми фіксуємо всі ці факти, всіх організаторів. І безумовно ми будемо наполягати на тому, щоб вони несли абсолютну кримінальну відповідальність за умисний воєнний злочин, який називається “проведення незаконного судилища”, – заявив Подоляк.

11 серпня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що РФ готує в окупованому місті так званий “суд” над українськими військовополоненими на День Незалежності України 24 серпня. Для цього рашисти вже встановлюють клітки на сцені філармонії.

Згодом Михайло Подоляк закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста втрутитися у псевдосудилище над українськими військовополоненими.

Як відомо, евакуація українських воїнів із заводу Азовсталь у Маріуполі відбулася в травні. Їх вивезли на тимчасово окуповані території Донецької області. Йдеться про понад 2,5 тис. українських захисників.

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