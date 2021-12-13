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РФ готується до масштабної війни: в Брюсселі обговорюють ситуацію на кордонах України

Інна Шевченко

Російська Федерація дійсно готується до повномасштабної війни проти України.

Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед початком зустрічі голів МЗС країн-членів Євросоюзу в Брюсселі.

Політик зазначив, що це безпрецедентна подія, ймовірно, з часів Другої світової війни.

Головною темою зустрічі міністрів ЄС стала ситуація навколо України та нарощування російських військ на українських кордонах. Очільник литовського МЗС наполягає, що відповідь Євросоюзу у випадку нападу Росії на нашу державу буде жорсткою.

– Ми переконані, що Росія насправді готується до тотальної війни проти України, що просто обурливо і неприпустимо! Ми повинні бути дуже точними у наших повідомленнях Кремлю надалі. Адже якщо вони атакуватимуть державу з прозахідними цінностями, то і відповідь має надати увесь західний світ, – наголосив Ландсбергіс.

Напередодні зі спільною заявою виступили міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) за підсумками зустрічі в Ліверпулі (Велика Британія). Вони наголосили, що подальша військова ескалація та агресія проти України дорого обійдеться Росії. Міністри також підтвердили непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та зазначили, що суверенна держава має право самостійно визначати власне майбутнє.

Минулого тижня високопосадовці Євросоюзу заявили про можливість поглиблення та розширення санкцій проти РФ в разі посилення агресії проти нашої держави. Відповідні заяви зробили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Шарль Мішель.

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