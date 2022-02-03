Ударний безпілотник Bayraktar: його характеристики та застосування українською армією

Турецький Bayraktar – це ударний безпілотний літальний апарат, який здатен розганятися до швидкості понад 200 км за годину.

В його функціонал входить скидання керованих протитанкових ракети та авіабомб. Апарат може здійматися на висоту понад 8 км та перебувати у польоті протягом цілої доби.

Україна має дві версії цих дронів: один працює в радіусі 150 км, інший – 300 км.

Основними перевагами Bayraktar є його використання на далекій відстані, точність ураження та мобільність.

Угоду з Туреччиною про купівлю дронів Bayraktar TB2 Україна уклала на початку 2019 року. Того ж року українська армія отримала ці БПЛА. На Сході України безпілотники здійснюють бойове чергування з минулої весни.

У жовтні 2021 українські військові вперше застосували Bayraktar на фронті, біля Гранітного, знищивши російську гаубицю, з якої окупанти вбили нашого захисника.

3 лютого президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідав Україну. Під час візиту українські та турецькі представники підписали договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Директор зі зв’язків із громадськістю турецького президента Фахреттін Алтун заявив, що Анкара не відмовиться від постачання зброї Україні, попри невдоволення Росії.

Востаннє Реджеп Ердоган був у Києві два роки тому.

Фото: Укроборонпром

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