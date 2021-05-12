Украинские разработчики представили передовые новинки военной техники

Сегодня отечественные оборонные предприятия представили иностранным военным дипломатам свои современные разработки.

Украинской оборонной продукцией заинтересовались представители 28 стран.

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В частности сверхлегким и универсальным вертолетом Шмель, который в отличие от зарубежных аналогов, имеет два двигателя.

Шмель также дешевый и простой в обслуживании, а заправлять его можно автомобильным бензином. Чтобы запустить серийное производство нужно еще несколько лет и инвесторы.

Заинтересовались иностранные пресс-атташе и бронированной машиной Козак, производства частной компании.

Такие машины уже есть на вооружении, а вскоре почти 60 таких машин экспортируют в Саудовскую Аравию.

Представили и новый ударный беспилотник Гром, который подлетает к конкретной точке и сбрасывает боеприпас, в отличие от артиллерии он минимизирует человеческие потери и разрушения инфраструктуры.

Запорожские же инженеры создали многофункционального робота, который может быть разведчиком, перевозить боеприпасы и даже транспортировать раненых с поля боя.

В этом году украинские разработчики сделали прорыв не только в оборонной сфере.

Днепровские разработчики создали уникальный вездеход Атлас, который может двигаться по суше и воде и вмещает сразу 12 пассажиров.

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