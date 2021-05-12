Українські розробники представили надсучасні новинки військової техніки

Сьогодні вітчизняні оборонні підприємства презентували іноземним військовим дипломатам свої сучасні розробки.

Українською оборонною продукцією зацікавилися представники 28 країн.

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Зокрема надлегким та універсальним вертольотом Джміль, який на відміну від закордонних аналогів, має два двигуни.

Джміль також дешевий та простий в обслуговуванні, а заправляти його можна автомобільним бензином. Аби запустити серійне виробництво треба ще декілька років та інвестори.

Зацікавились іноземні прес-аташе і броньованою машиною Козак, виробництва приватної компанії.

Такі машини вже є на озброєнні, а незабаром майже 60 таких машин експортують у Саудівську Аравію.

Презентували і новий ударний безпілотник Грім, який підлітає до конкретної точки і скидає боєприпас та на відміну від артилерії мінімізує людські втрати та руйнування інфраструктури.

Запорізькі ж інженери створили багатофункціонального робота, який може бути розвідником, перевозити боєприпаси і навіть транспортувати поранених з поля бою.

Цьогоріч українські розробники зробили прорив не тільки у оборонній сфері.

Дніпровські розробники створили унікальний всюдихід Атлас, який може рухатись суходолом і водою та вміщує відразу 12 пасажирів.

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