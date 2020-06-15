Українцям можуть узаконити право володіти зброєю – механізм і ризики

За даними центру безпекових досліджень, в Україні з початку року зареєстровано майже 700 випадків незаконного обігу та використання зброї. Найгірша ситуація на Дніпропетровщині та Київщині. Не пасе задніх і Херсонщина.

Тепер, коли внаслідок пандемії багато людей втратили робочі місця та заробітки, криміногенна ситуація може ще більше погіршитися, попереджають в асоціації власників зброї.

За не офіційними даними, в українців на руках понад 5 млн одиниць зброї. І лише 1/5 – легальна. Аби виправити ситуацію правоохоронці щороку проводять місячники добровільної здачі. Але ці заходи не приносять бажаного результату.

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Тож українцям пропонують узаконити право володіти зброєю. Тепер у Раді із двох варіантів доопрацьовують відповідний законопроект. Експерти кажуть: з цим законом потрібно бути вкрай обережними. Керівник проекту Надзвичайні новини Костянтин Стогній знає все про криміногенну ситуацію в країні і переконаний, що українське суспільство поки психологічно не готове до володіння вогнепалами.

– Якщо люди, порушуючи правила дорожнього руху, виходять і стріляють зі зброї резинової, то уявляєте, якщо в них буде вогнепал? Шо буде робитися? Тому це повинна бути експертна рада і вона має вирішити, яка потрібна зброя людям, – зазначив Костянтин Стогній.

Законотворці обіцяють усе прописати – умови володіння, застосування, створення спеціального реєстру. А щоб правоохоронні органи не стали монополістами на ринку зброї, обіг цивільної пропонують віддати під контроль Міністерства юстиції.

Карантин в Україні збільшив попит на купівлю боєприпасів до мисливської та спортивної зброї. Також зріс запит на помпові та мисливські рушниці. Але купити їх майже неможливо – дозвільна система Міністерства внутрішніх справ не приймає людей через карантин.

29 квітня силовики військової прокуратури Донецької та Дніпропетровської областей знайшли найбільший арсенал незаконної зброї з початку бойових дій на сході України.

6 квітня житель Шаргорода, що на Вінниччині, влаштував стрілянину з власного будинку, в результаті чого поранив чотирьох поліцейських. Озброєного мисливською рушницею та пістолетом правопорушника затримували бійці спецпідрозділу КОРД.