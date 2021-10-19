Отработают сценарий ядерной войны: страны НАТО начали секретные учения

Североатлантический альянс начал недельные секретные учения, в которых задействованы 14 стран-членов НАТО. Во время тренировок будет отработан сценарий ядерной войны.

Учения, стартовавшие накануне, проходят в рамках ежегодных маневров под названием Устойчивый полдень (Steadfast Noon).

Каждый раз их принимает другая страна-участница Альянса. Точное место проведения нынешних – не указывают. Известно лишь, что это южная часть Европы.

Десятки самолетов со всего Альянса отработают действия по защите союзников в Европе. Как отметили в НАТО, эти учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания Альянса.

В маневрах задействованы самолеты, которые могут нести ядерные заряды. Участие в учениях также принимают грузовые и разведывательные самолеты и заправщики. Боевое оружие во время тренировок использовать не будут.

В военно-политическом альянсе подчеркивают: основная цель ядерного потенциала НАТО – это сохранение мира, предотвращение принуждения, а также сдерживание вооруженной агрессии.

Недавно в Украине завершились украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021, в рамках которых механизированные, танковые и артиллерийские подразделения ВСУ Украины тренировались вести активную оборону и отработали тактику наступательных действий.

А в июле вблизи Николаева состоялись международные военные учения Казацкая булава-2021. Участие в них приняли две тысячи военных из пяти стран: Украины, США, Великобритании, Канады и Швеции. Две недели армейцы учились слаженно сотрудничать по стандартам НАТО, а также обменивались другим опытом.

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