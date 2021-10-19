Відпрацюють сценарій ядерної війни: країни НАТО розпочали секретні навчання

Північноатлантичний альянс розпочав тижневі секретні навчання, в яких задіяні 14 країн-членів НАТО. Під час тренувань буде відпрацьовано сценарій ядерної війни.

Навчання, які стартували напередодні, відбуваються в рамках щорічних маневрів під назвою Стійкий полудень (Steadfast Noon).

Щоразу їх приймає інша країна-учасниця Альянсу. Точне місце проведення нинішніх – не вказують. Відомо лише, що це південна частина Європи.

Десятки літаків з усього Альянсу відпрацюють дії із захисту союзників у Європі. Як зазначили в НАТО, ці навчання допомагають забезпечити безпеку, надійність та ефективність засобів ядерного стримування Альянсу.

У маневрах задіяно літаки, які можуть нести ядерні набої. Участь у навчаннях також беруть вантажні і розвідувальні літаки та заправники. Бойову зброю під час тренувань використовувати не будуть.

У військово-політичному альянсі наголошують: основна мета ядерного потенціалу НАТО – це збереження миру, запобігання примусу, а також стримування збройної агресії.

Нещодавно в Україні завершилися українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021, в рамках яких механізовані, танкові та артилерійські підрозділи ЗСУ України тренувалися вести активну оборону та відпрацювали тактику наступальних дій.

А в липні поблизу Миколаєва відбулися міжнародні військові навчання Козацька булава-2021. Участь у них взяли дві тисячі військових із п’яти країн: України, США, Великої Британії, Канади та Швеції. Два тижні армійці вчилися злагоджено співпрацювати за стандартами НАТО, а також обмінювалися іншим досвідом.

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