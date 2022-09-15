Все подразделения РФ переходят в глухую оборону и хотят затянуть время до зимы – Мусиенко

После сокрушительного поражения в Харьковской области Россия может усилить ракетные удары по мирным украинским городам. В то же время на поле боя путинские войска не могут достичь какого-либо результата и переходят в глухую оборону.

Об этом военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Отвечая на вопрос, как может измениться тактика РФ после сокрушительного провала в Харьковской области, он отметил, что она сегодня заключается в мести мирному населению Украины.

– Может, к сожалению, расти количество ракетных ударов, то есть ракетный террор против объектов критической инфраструктуры и наших городов. Это я считаю наиболее угрожающим из того, что может быть в этой ситуации, — заявил Мусиенко.

В качестве примера он напомнил о недавних ударах РФ по ТЭЦ-5 в Харьковской области и по дамбе в Кривом Роге. Мусиенко уточнил, что эти обстрелы свидетельствуют об агонии агрессора.

– Это от безысходности, такой шаг агонии, потому что они не знают, что сделать и как добиться преимущества на поле боя. Поскольку на сегодняшний день можно констатировать, что все российские подразделения начинают переходить в глухую эшелонированную оборону с целью хотя бы удержать то, что они еще могут удерживать на Востоке и на Юге, — подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что оккупанты сейчас выстраивают оборонительные рубежи, перегруппируют свои подразделения или остатки тех подразделений, которые еще способны вести боевые действия. При этом единственная стратегия РФ сейчас заключается в затягивании времени до зимы.

По словам Мусиенко, оккупанты понимают, что Вооруженные силы Украины будут продолжать контратаки. В то же время путинские солдаты все еще рассчитывают осуществить локальный тактический контрудар на том или ином направлении, если будут позволять обстоятельства.

Эксперт проинформировал, что в российских войсках пока нет каких-либо больших резервов и сил, как и подкрепления. Скрытая мобилизация в РФ не дает желаемых агрессору результатов. Более того, даже по таким направлениям, как Донецк, Горловка или Авдеевка, наблюдается отток российских сил: командование перегруппировывает их на другие направления.

– Это тенденция, свидетельствующая, что резервов у них не так много. И они вынуждены также растягивать эту линию фронта и на Юге, и на Востоке, — отметил Мусиенко.

Военный эксперт также объяснил, что РФ постарается затянуть время до зимы, преследуя несколько целей:

Москва постарается устроить Европе энергетический шантаж зимой, чтобы попытаться поколебать поддержку Украины.

Агрессор попытается своими ракетными ударами по критической инфраструктуре спровоцировать энергетический коллапс в Украине.

РФ хочет уменьшить интенсивность боевых действий, чтоб накопить резервы.

– Их идея затягивать войну – в том, чтобы к зиме сократить интенсивность боевых действий, чтобы война перешла в более позиционную фазу, как они считают. И чтобы проводить в РФ скрытые мобилизационные мероприятия, по тюрьмам собирать, по другим местам. Но максимально это время использовать для того, чтобы сформировать хоть какие-то резервы, потому что у них сейчас иссякают ресурсы, кем воевать, – рассказал Мусиенко.

В то же время в интересах Украины – пользуясь моментом, как можно больше развивать успех на фронте и отвоевывать украинские территории.

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