Всі підрозділи РФ переходять у глуху оборону та хочуть затягнути час до зими – Мусієнко

Після нищівної поразки на Харківщині Росія може посилити ракетні удари по мирним українським містам. Водночас на полі бою путінські війська не можуть досягнути якогось результату та переходять в глуху оборону.

Про це військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Відповідаючи на запитання, як може змінитися тактика РФ після нищівного провалу на Харківщині, він зазначив, що вона сьогодні полягає в помсті мирному населенню України.

– Може, на жаль, зростати кількість ракетних ударів, тобто ракетний терор проти об’єктів критичної інфраструктури та наших міст. Це я вважаю найбільш загрозливим із того, що може бути в цій ситуації, – заявив Мусієнко.

Як приклад він нагадав про нещодавні удари РФ по ТЕЦ-5 на Харківщині та по дамбі в Кривому Розі. Мусієнко уточнив, що ці обстріли свідчать про агонію агресора.

– Це від безвиході, такий крок агонії, тому що вони не знають, що зробити і як досягти переваги на полі бою. Оскільки на сьогодні можна констатувати, що всі російські підрозділи починають переходити в глуху ешелоновану оборону з метою бодай утримати те, що вони ще можуть утримувати на Сході та на Півдні, – наголосив військовий експерт.

Він додав, що окупанти зараз вибудовують оборонні рубежі, перегруповують свої підрозділи чи залишки тих підрозділів, які ще здатні вести бойові дії. При цьому єдина стратегія РФ зараз полягає в затягуванні часу до зими.

За словами Мусієнко, окупанти розуміють, що Збройні сили України продовжуватимуть контратаки. Водночас путінські солдати все ще розраховують здійснити локальний тактичний контрудар на тому чи іншому напрямку, якщо дозволятимуть обставини.

Експерт поінформував, що в російських військах наразі немає якихось великих резервів і сил, як і підкріплення. Прихована мобілізація в РФ не дає бажаних агресору результатів. Більш того, навіть за такими напрямками, як Донецьк, Горлівка чи Авдіївка спостерігається відтік російських сил: командування перегруповує їх на інші напрямки.

– Це тенденція, яка свідчить, що резервів у них не так багато. І вони змушені так само розтягувати цю лінію фронту і на Півдні, і на Сході, – зазначив Мусієнко.

Військовий експерт також пояснив, що РФ намагатиметься затягнути час до зими, переслідуючи декілька цілей:

Москва намагатиметься влаштувати Європі енергетичний шантаж взимку, щоб спробувати похитнути підтримку України.

Агресор спробує своїми ракетними ударами по критичній інфраструктурі спричинити енергетичний колапс в Україні.

РФ хоче скоротити інтенсивність бойових дій, щоб накопичити резерви.

– Їхня ідея затягувати війну – в тому, щоб до зими скоротити інтенсивність бойових дій, щоб війна перейшла в більш позиційну фазу, як вони вважають. І щоб проводити в РФ приховані мобілізаційні заходи, по тюрмах збирати, по інших місцях. Але максимально цей час використати для того, щоб сформувати бодай якісь резерви, тому що в них зараз вичерпуються ресурси, ким воювати, – розповів Мусієнко.

Водночас в інтересах України – користуючись моментом, якомога більше розвивати успіх на фронті та відвойовувати українські території.

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