Президент Украины Владимир Зеленский провел бы разговор лицом к лицу с Владимиром Путиным с наступательных позиций.

По мнению главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, такой разговор создал бы для президента Российской Федерации ситуацию дискомфорта.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV. По его словам, глава украинского государства четко знает наши красные линии, поэтому разговор с Путиным вел бы с наступательных позиций.

— Россия манипулирует и врет. У нее нет сентиментальных принципов для проведения переговоров. Однако другой России нет. Есть война и российская агрессия против Украины. Какой бы ни была Россия, с ней нужно разговаривать, — заявил политик.

По мнению министра иностранных дел, такая встреча будет целесообразной, если она будет способствовать достижению мира на территории Украины. Однако в то же время она не отменяет Нормандский формат.

Кулеба заверил, что президент Украины готов к такому разговору, потому что он хорошо понимает все трюки, на которые способна Москва.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что встреча Зеленского с Путиным не имеет смысла без обсуждения вопроса оккупированных территорий на востоке страны, среди которых и Крым.

Сам Владимир Зеленский заявлял, что первоочередно его интересует, сможет ли встреча с президентом РФ быть предметной, а не декларативной.