МЗС України продовжує вести переговори з владою інших країн, щоб створити для українців більше можливостей для відпочинку за кордоном у 2020 році.

Про це розповів глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Спочатку ми рятували людей, які застрягли за кордоном, а тепер рятуємо людей, які помирають від неможливості відпочити за кордоном, створюючи їм нові можливості поїхати покупатися в Адріатичному морі чи інших морях, – відзначив Дмитро Кулеба.

Читайте: Тести, ціни на переліт та житло: що треба знати про відпочинок у Чорногорії

За словами очільника міністерства, попри бажання відвідати якусь країну, українці мають пам’ятати про ризик захворіти на коронавірус та не наражати себе зайвий раз на небезпеку.

– Хочемо, щоб люди відповідально до цього ставилися, оскільки йдеться про їхнє здоров’я, про їхню безпеку, про їхній комфорт. Краще – не захворіти, не потрапити до складної ситуації, аніж чекати на спецоперацію з твого порятунку, – додав Дмитро Кулеба.

Водночас МЗС домовилося з урядами країн, які готові приймати українців, про безпечний відпочинок для українських туристів.

– Уряди країн, які приймають, забезпечать безпеку відпочинку. На практиці – це дезінфекція, це дотримання правил на пляжі, у готелі, у ресторані, – пояснив він.

Крім того, МЗС продовжує працювати і з країнами ЄС, щоб ті дали дозвіл на перетин кордону українськими туристами.

– Треба відповідати критеріям, щоб потрапити до зеленого списку ЄС. Тут немає політики, однак він є орієнтиром для членів ЄС. Ми працюємо з кожною країною. Там, де ми можемо отримати якісь послаблення для українців, ми їх будемо отримувати, – підсумував глава МЗС.

У липні 2020 року п’ять країн послабили карантин та відкрили кордони для українських туристів.

Нині українці можуть відвідати морські курорти Албанії, Туреччини, Чорногорії, Хорватії та Єгипту.

Однак громадянам України треба дотримуватися правил – перебувати у масці та проходити температурний скринінг.