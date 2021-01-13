Обслуговування українською мовою з 16 січня: кого торкнеться, штрафи, куди скаржитися

З 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має приймати відвідувачів українською. Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної у 2019 році. Проте деякі положення набувають чинності лише зараз.

Згідно з законом, персонал закладів може обслуговувати іншою мовою лише на прохання гостей. Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови роз’яснив, що потрібно робити, коли ваші права порушуються.

Спочатку варто зафіксувати факт того, що вам відмовили в обслуговуванні українською за допомогою аудіо, відео, письмового підтвердження свідків або інших засобів.

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Подати скаргу можна на поштову адресу 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, електронну пошту skarha@mova-ombudsman.gov.ua або заповнити спеціальну форму на сайті уповноваженого.

За порушення закону можуть накладатися штрафи. Така постанова виноситься уповноваженим, якщо за наслідками розгляду справи встановили порушення норм закону про мову. Розміри штрафу – від 5 тис. до 6,8 тис. грн.

Які дані потрібно зазначити у зверненні

ПІБ;

місце проживання;

зазначити суть скарги;

хто, коли, за якою адресою та як відмовив в обслуговуванні державною мовою;

докази (за можливості);

дата звернення.

В електронному зверненні додатково потрібно написати електронну пошту, на яку ви хочете отримати відповідь. Підпис в електронній формі не вимагається. Скаргу можна подати протягом шести місяців від дня виявлення порушення.

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