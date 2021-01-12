Переможець нацвідбору на Євробачення-2020, український електро фолк-гурт Go-A готується до міжнародного пісенного конкурсу в Нідерландах.

У 2020 захід був скасований у зв’язку з пандемією коронавірусу, але рік потому переможці своїх країн виступлять на конкурсі з новими композиціями.

Унікальність гурту Go-A полягає у поєднанні сопілки, сучасного електронного ритму та старовинної техніки вокалу. Уперше за 15 років на Євробаченні прозвучить україномовна пісня.

Про підготовку до конкурсу, любов до української культури та нову пісню – розповіла солістка гурту Катерина Павленко.

– Як перенесення конкурсу Євробачення-2020 вплинуло на ваші плани та творчість?

– Враховуючи те, що перемога на нацвідборі була для нас доволі несподіваною, то це ніяк не відбилося на наших планах. Більше на нас вплинув сам карантин.

Євробачення – це подія, через яку у нас з’явилася можливість робити більше музики, а також надія на те, що її почує більше людей. Перемога дуже простимулювала наш творчий процес, і за цей період ми написали багато нових пісень.

– За правилами Євробачення-2021 гурт має представити на конкурсі нову пісню. Ви вже визначилися з вибором?

– Так, зараз ми вже фіналізуємо роботу над нашою піснею. У нас було кілька варіантів, але ми зупинились на найкращій історії, на наш погляд. Не розповідатиму про що вона, дочекаємось уже релізу.

Скажу тільки одне, в основу пісні покладений фольклор певного регіону. Мені здається, що нам вдалося зачепити тему, яка буде цікавою для слухачів.

– Коли варто очікувати презентації пісні?

– Я думаю, що десь в лютому. Ми не поспішаємо, адже ще будемо допрацьовувати мастерінг, зведення. Тобто пісня вже готова, але потрібно ще фіналізувати деякі моменти.

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– Уже за чотири місяці відбудеться перший півфінал конкурсу. Як проходить підготовка до Євробачення?

– Основним питанням був вибір пісні. Ми з нею визначилися буквально кілька днів тому і тепер вже будемо думати над номером. У нас є певна концепція в голові, ми розуміємо, яка в нас тема і як ми можемо її реалізувати в сенсі музики та візуалу.

Зараз будемо більше концентруватися саме на візуальній частині та над тим, як презентувати цю пісню на широку аудиторію.

– Хто вам допомагає у створенні номеру та образів для виступу?

– Нам допомагає UA Суспільне, адже вони є організаторами нашої поїздки в Роттердам. Як і минулого року, вони беруть на себе всі організаторські питання, а також перемовини з Євробаченням.

– Скільки коштів необхідно витратити артисту, щоб підготуватися і виступити на Євробаченні?

– Якщо чесно, то я не можу назвати конкретну суму. Взагалі ми сподівалися, що завдяки концертам зможемо заробити гроші на все, що нам потрібно для поїздки. А оскільки їх не було, ми ще не знаємо, що робитимемо далі.

Але в нас були концерти в Польщі, і ми відклали всі зароблені кошти спеціально для того, щоб довести пісню до ладу.

– Чи виникають конфлікти всередині гурту під час підготовки до конкурсу?

– Фішка нашого гурту в тому, що ми всі мислимо по-різному. Інколи це може призвести до якихось конфліктних ситуацій, але вони незначні, тому вирішуються дуже швидко завдяки банальним перемовинам.

Наша неординарність допомагає нам подивитися на музику та творчість з протилежних ракурсів і, можливо, саме через це у нас виходить робити музику так, як ми це робимо. Я вважаю, що це дуже позитивний аспект.

– Хто, на ваш погляд, може скласти вам конкуренцію? Учасників яких країн можете відзначити?

– Ми, чесно кажучи, не розглядаємо учасників інших країн, як конкурентів. Є виконавці, які нам цікаві і з якими хотілось би познайомитися. Нам дуже подобаються учасники із Ісландії та Швейцарії, але ми не ставимося до них, як до конкурентів.

Я розумію, що в Україні заведено сприймати Євробачення, як конкурс, на якому треба перемогти. Але ми дивимося на нього, як на можливість познайомитись з великою кількістю цікавих людей та презентувати свою творчість на широку аудиторію.

– Як ви вважаєте, що потрібно артисту, щоб перемогти на Євробаченні?

– Артисту потрібно вірити в те, що він співає. У нас з цим все чудово, адже ми самі пишемо свою музику і знаємо, що хочемо донести.

Також важливо мати моральну підготовку, адже на конкурсі завжди присутній момент хвилювання, особливо, коли на тебе тиснуть з усіх сторін. Треба бути морально сильним та вірити у те, що ти робиш.

– Підготовка до конкурсу – це доволі стресова справа. Чим надихаєтесь, де черпаєте сили для творчості?

– Я беру сили для творчості з того, що мене оточує наразі, навіть попри карантин і обмежену можливість подорожувати та спілкуватися. Здебільшого черпаю натхнення з книжок, це дуже хороше джерело.

А також з українського фольклору, адже ми взяли дуже цікаву тему для пісні, яку я вивчала ще в студентські роки, тому вирішила заглибитися в неї ще більше. Зараз вивчаю купу матеріалів та наукових робіт, щоб знати більше про що співатиму.

– Чому саме гурт Go-A має перемогти на Євробаченні-2021?

– Як мінімум, це була б дуже класна історія. Вона й почалася дуже класно, адже те, що ми перемогли на нацвідборі в Україні, було дуже несподівано і прикольно.

Ми їдемо на Євробачення з певною місією. Ми справді хочемо заспівати там українською мовою, прославити український фольклор та довести, що все українське – класне, цікаве та його варто любити. Не слід думати, що українська мова, пісня та фольклор – це щось другосортне і не має ніякого значення. Ми хочемо привернути увагу до нашої культури та коріння, адже це дуже важливо. Ми прагнемо передати нашу любов до всього українського іншим людям.

Євробачення-2021

Пісенний конкурс Євробачення-2021 відбудеться у Нідерландах. Країна мала приймати його у 2020 році, проте захід скасували через коронавірус.

Усі учасники заздалегідь запишуть свої виступи наживо, щоб гарантовано взяти участь у конкурсі.

Таке рішення організатори ухвалили через пандемію коронавірусу, оскільки існує ризик, що деякі співаки не зможуть приїхати до Роттердаму або ж після прибуття їх помістять на карантин.

Півфінали Євробачення 2021 відбудуться 18 і 20 травня. Фінал заплановано на 22 травня.