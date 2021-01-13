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Факти / Погода
Юлія Захарченко |

Негода в Україні: 55 населених пунктів залишилися без світла

Станом на 7.00 13 січня 55 населених пунктів у чотирьох областях залишилися без електроенергії. Це пов’язано з ускладненням погодних умов: снігом та сильними поривами вітру.

Зокрема, у Дніпропетровській – 20, Донецькій – 12, Миколаївській – 12 та Запорізькій – 11 населених пунктів знеструмлені. Місцеві бригади працюють над безперебійним постачанням електроенергії.

Сніг та дощ спостерігається у дев’ятьох областях. Зокрема, у Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.

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За даними Служби автомобільних доріг, обмежень руху транспортних засобів на автошляхах України немає. Щоб забезпечити громадянам комфортний проїзд залучили понад тисячу працівників обленерго та 844 технічні засоби.

Погода в Україні

Погода в Україні 13 січня буде хмарною, холодною та сніжною. Вітер південний, його швидкість досягне 5-10 м/с.

Середня вологість повітря становитиме 89%, що вплине на відчуття холоду.

Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

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