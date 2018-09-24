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У Львові на залізничних коліях знайшли тіло жінки

На залізничній станції Персенківка у Львові знайшли тіло мертвої жінки.

– Під час маневрової роботи між шляхами було виявлено тіло жінки без ознак життя. Слідів травмування поїздом не виявлено, – повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

Читайте: У столичному метро іноземець кинувся під потяг

Місцеві ЗМІ пишуть, що загибла – львів’янка, 1984 року народження. За попередньою версією, причиною смерті стало самогубство. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Раніше Факти ICTV писали, що у Тернівському районі Кривого Рогу чоловіків потрапив під потяг.

Фото: dreamstime.

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