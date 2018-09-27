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У Києві на одній зі станцій метро чоловіка забрала швидка

У Києві на станції метро Льва Толстого чоловіка забрала швидка.

Чоловікові на вигляд близько 25 років, йому поставили крапельницю, а потім забрали на носилках.

Між собою люди говорили, що це не був нещасний випадок, а подію розслідує поліція.

Читайте: У метро Києва людина впала на колію

Однак, ні медики, ні правоохоронці не захотіли коментувати ситуацію.

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У Києві на одній зі станцій метро чоловіка забрала швидка / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на станції Контрактова площа іноземець кинувся під поїзд метро. Чоловік залишився живий.

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