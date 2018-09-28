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На Багамах акула вчепилася зубами в човен рибалки

На Багамських островах лимонна акула напала на човен рибалки, що ловив барракуду.

Акула

Акула довжиною більше метра вчепилася в мотор човна після того, як потрапила на гачок, пише Daily Mail.

Рибак Джеймс Мунро розповів, що рибалив із човна, коли приманку схопила акула довжиною 120 см.

Він хотів перерізати ліску, але хижа риба вчепилася зубами в мотор.

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– Я був вкрай вражений. Такого я зовсім не очікував. У підсумку я перерізав ліску, злегка потряс мотор, і вона відчепилася, – розповів рибалка.

Лимонні акули рідко сягають довжини більше 3 метрів і можуть бути небезпечними для людини.

Нещодавно у Єгипті у 20 км на північ від міста Марса-Алам акула загризла туриста з Чехії.

Фото: pixabay.com

Відео: Daily Mail

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