Удар по підстанції у Києві та 11 областей частково без світла: Міненерго про ситуацію в енергетиці
- Станом на ранок 14 травня, в Україні зберігається складна ситуація в енергосистемі через одну з наймасштабніших комбінованих атак РФ.
- Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Києві та низці областей тимчасово залишаються без електропостачання.
- Енергетики працюють цілодобово над відновленням, обмеження наразі не прогнозуються.
Оперативна ситуація в енергосистемі України
Як повідомляє Міністерство енергетики України та ДТЕК, протягом доби РФ здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по території нашої країни.
Внаслідок обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у м. Київ, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Хмельницькій областях тимчасово залишаються без електропостачання.
У столиці внаслідок ракетно-дронового удару пошкоджено трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію ДТЕК. Також пошкоджені виробничий майданчик, спецтехніка та 29 автомобілів.
Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Водночас через негоду без електропостачання залишаються понад 50 населених пунктів на Дніпропетровщині та Полтавщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
Міненерго заявило, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується, та закликало ощадливо використовувати електроенергію з 18:00 до 22:00.
Нагадаємо, що в ніч на 14 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні, головним напрямком якого був Київ. Повітряні сили зафіксували 731 засіб повітряного нападу: 56 ракет різних типів і 675 БпЛА.