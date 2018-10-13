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Відрізав голову та їв м’ясо – жорстоке вбивство у Харкові

У Харкові чоловік убив товариша по пляшці, а його м’ясо вирішив з’їсти.

У Харкові чоловік після сварки вбив товариша по пляшці, відрізав йому голову, а на наступний день почав варити шматки м’яса і їсти їх, повідомляє прес-служба ГУНП Харківської області.

Загиблим виявився 45-річний харків’янин, який знаходився в розшуку з 7 жовтня. Він працював інспектором патрульної служби, але не пройшов переатестацію і був звільнений.

– До працівників карного розшуку надійшла оперативна інформація про те, що в день зникнення загиблого бачили в компанії двох чоловіків, які проводили час за пляшкою. Поліцейські встановили їхні особистості. Це житель Великобурлуцького району та його 20-річний син. 13 жовтня їх затримали. За місцем проживання на балконі в коробці поліцейські виявили голову вбитого чоловіка, а також вилучили інші речові докази, – йдеться у повідомленні.

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Затримані познайомилися із загиблим випадково, а потім разом на вулиці вживали алкоголь. Чоловіки запросили нового знайомого додому, де він був убитий під час сварки.

– На наступний день батько почав відрізати від тіла загиблого шматки м’яса. Синові він пояснив, що таким чином необхідно приховати сліди злочину і позбутися тіла. При цьому, за свідченнями хлопця, батько відварював людське м’ясо і їв. 10 жовтня чоловікам подзвонив родич з райцентру та повідомив, що хоче найближчим часом їх відвідати. Зловмисники винесли тіло з будинку, кинули його біля підвалу і закидали мішками зі сміттям, – йдеться у повідомленні.

Триває робота по встановленню всіх обставин події.

До слова, у Харкові вбивця через балкон заліз в квартиру 81-річної пенсіонерки на другому поверсі, вбив жінку і ще тиждень жив там разом з трупом.

Фото: прес-служба ГУНП Харківської області

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