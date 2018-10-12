У Білій Церкві затримали чоловіка, який під час сварки двічі вдарив ножем 34-річного брата та зник.
У Білій Церкві на березі річки Рось 42-річний чоловік напідпитку розповідав, що вбив рідного брата. Про це повідомив поліції місцевий рибалка.
З’ясувалося, напередодні двоє рідних братів і сестра щось святкували.
Розмови за чаркою завершилися з’ясуванням стосунків і поножовщиною.
Старший брат двічі вдарив ножем 34-річного родича та зник у невідомому напрямку. Сестра одразу викликала швидку.
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Потерпілому зробили операцію, наразі його стан задовільний.
Відкрито кримінальне провадження. Затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
Раніше на Київщині двоє підлітків забили пенсіонера до смерті через його собаку.
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