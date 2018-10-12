У Білій Церкві затримали чоловіка, який під час сварки двічі вдарив ножем 34-річного брата та зник.

У Білій Церкві на березі річки Рось 42-річний чоловік напідпитку розповідав, що вбив рідного брата. Про це повідомив поліції місцевий рибалка.

З’ясувалося, напередодні двоє рідних братів і сестра щось святкували.

Розмови за чаркою завершилися з’ясуванням стосунків і поножовщиною.

Старший брат двічі вдарив ножем 34-річного родича та зник у невідомому напрямку. Сестра одразу викликала швидку.

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Потерпілому зробили операцію, наразі його стан задовільний.

Відкрито кримінальне провадження. Затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.