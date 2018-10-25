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Пасажири влаштували масову бійку в тролейбусі: скандал попав на відео

Масова бійка пасажирів в одному з тролейбусів Миколаєва потрапила на відео.

У миколаївському тролейбусі з бортовим номером 3032 сталася бійка між пасажирами, пишуть Новости N.

Судячи з коментарів за кадром, учасниками бійки стали жінка, яка знімає відео, її 17-річна дочка, а також щонайменше двоє чоловіків і жінка.

За словами автора ролика, бійку спровокувала водій тролейбуса. Вона продовжувала рух навіть під час скандалу.

Що стало причиною скандалу, незрозуміло.

Читайте: Нагріли на 4 млн – ділки з Миколаєва ошукали охочих придбати дешеві авто

Увага! Відео містить ненормативну лексику

Ми також писали про концерт класичної музики в Швеції, який закінчився бійкою через жуйку.

Фото: Pixabay

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