Масова бійка пасажирів в одному з тролейбусів Миколаєва потрапила на відео.
У миколаївському тролейбусі з бортовим номером 3032 сталася бійка між пасажирами, пишуть Новости N.
Судячи з коментарів за кадром, учасниками бійки стали жінка, яка знімає відео, її 17-річна дочка, а також щонайменше двоє чоловіків і жінка.
За словами автора ролика, бійку спровокувала водій тролейбуса. Вона продовжувала рух навіть під час скандалу.
Що стало причиною скандалу, незрозуміло.
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Увага! Відео містить ненормативну лексику
Ми також писали про концерт класичної музики в Швеції, який закінчився бійкою через жуйку.
Фото: Pixabay
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