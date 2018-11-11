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У Києві авто влетіло у підземний пішохідний перехід

У Києві біля Міністерства оборони України водій Mazda влетів у підземний пішохідний перехід.

Водій Mazda не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, а потім протаранив зупинку і в’їхав у підземку, повідомляє dtp.kiev.ua.

Внаслідок ДТП в автомобіля пробило бензобак, а паливо розлилося по всьому переходу. Ліквідацію проводили бійці ДСНС.

Читайте: ДТП з Лещенком: відео моменту аварії

Правоохоронці зазначили, що водій тверезий.

Аварія трапилася рано вранці, тому на зупинці і переході не було людей. Водій отримав медичну допомогти на місці події, від госпіталізації відмовився.

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У Києві авто влетіло у підземний пішохідний перехід / 9 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Львівській області сталася смертельна ДТП за участю мотоцикла та велосипеда.

Фото: Еспресо

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