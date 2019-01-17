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Грип в Україні: через хворобу у Запоріжжі померло немовля

У Запоріжжі через ускладнення грипу померла дитина, якій було всього 1,5 місяці.

Крапельниця

У Запоріжжі через захворювання на грип загинула дитина, якій було 1,5 місяці, повідомляє Громадське.

– Ми отримали дані про смерть немовляти у Запоріжжі, дитині було півтора місяці. Підтверджено лабораторно — грип, – розповіла завідувач відділу грипу та ГРВІ Центру громадського здоров’я МОЗ Оксана Артемчук.

Іще один летальний випадок стався у Житомирі. Від ускладнення грипу помер чоловік похилого віку.

Всього за час епідеміологічного сезону зареєстровано 19 смертельних випадків захворювання на грип.

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В МОЗ очікують, що з наступного тижня зростатиме захворюваність серед дітей, оскільки вони повернулися на навчання.

До слова, спроби самостійного лікування грипу призвели до смерті трьох людей у Чернігівській області.

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