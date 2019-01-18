В Одесі викрили пособника агентурної мережі антиукраїнського центру, підконтрольного Кремлю та російським спецслужбам.

Чоловіка поступово втягнули у злочинну діяльність на користь країни-агресора, повідомляє прес-центр СБУ.

Він систематично їздив до окупованого Криму та Придністров’я, де зустрічався з братом – колишнім активістом Куликова поля та координатором проросійського “підпілля” Одещини, оголошеним у розшук.

Спочатку він виконував прості доручення російських спецслужб: передача гонорарів модераторам антиукраїнських спільнот у соцмережах, створення ботів та інші прості завдання.

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А потім, під час чергової такої поїздки, одеситу запропонували здійснити теракт на нафтопроводі Одеса-Броди.

Після відмови виконати злочинне завдання він повернувся додому.

Наразі чоловік співпрацює з українськими правоохоронцями та надає свідчення.

Нещодавно на Донбасі затримали українця, який на замовлення ФСБ Росії створив терористичну групу для здійснення терактів під час президентських виборів в Україні.

Фото, відео: СБУ