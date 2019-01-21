У Київській області під час пограбування жорстоко побили пенсіонера.
У селі Завадівка (Київська область) сталося пограбування, під час якого зловмисник жорстоко побив 67-річного чоловіка, повідомляє УНН.
Після того, як злодій побив чоловіка, він вкрав 15 тис. грн та втік з місця злочину.
У постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму та множинні забої голови. Чоловік перебуває у комі, його госпіталізували.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 КК України (Розбій).
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До слова, в Одеській області чоловік вбив 13-річну дівчину, завдавши їй ножові поранення в район шиї.
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