PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Происшествия / В Киевской области грабитель избил пенсионера до состояния комы/

На Київщині грабіжник побив пенсіонера до стану коми

У Київській області під час пограбування жорстоко побили пенсіонера.

На Київщині грабіжник побив пенсіонера до стану коми

У селі Завадівка (Київська область) сталося пограбування, під час якого зловмисник жорстоко побив 67-річного чоловіка, повідомляє УНН.

Після того, як злодій побив чоловіка, він вкрав 15 тис. грн та втік з місця злочину.

У постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму та множинні забої голови. Чоловік перебуває у комі, його госпіталізували.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 КК України (Розбій).

Читайте: Корпоратив закінчився у лікарні. На Львівщині у готелі отруїлося 11 осіб

До слова, в Одеській області чоловік вбив 13-річну дівчину, завдавши їй ножові поранення в район шиї.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Килим з грошей: у київського чиновника-хабарника знайшли понад $120 тис.
Погрожував шприцом зі смертельною вакциною: у Борисполі чоловік напав на дівчину
Хотів зупинити кохану: у Білій Церкві чоловік кинув гранату у салон таксі
Троє загиблих у ДТП в Обухові: Запорожець влетів у маршрутку
Святкували Новий рік: чоловік влаштував різанину в школі під Києвом
Вибух на АЗС під Києвом: чоловіку відірвало пальці
Під Києвом автобус з пасажирами зіткнувся з трактором
Ще дві смерті. У Києві від грипу померли жінки
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка