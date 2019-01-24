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На Житомирщині студентку висадили з маршутки. Вона замерзла насмерть

У Житомирській області 21-річна дівчина замерзла у лісі. Її висадив кондуктор маршрутки через те, що не вистачило грошей на проїзд.

Нацполіція

Її висадили на зупинці у двох кілометрах від Перги і дівчині довелося йти пішки. Вона збилася з дороги і зайшла у ліс, де заблукала і замерзла. Через два дні її знайшов батько, який працює лісником. Зараз з’ясовуються всі обставини смерті.

Про це пише СтопКор.

У соцмережах жителі скаржаться на бездіяльність правоохоронців. Вони кажуть, що дівчину вигнали з автобуса, не дивлячись на те, що вона пропонувала у заставу мобільний телефон.

У поліції вже опитали водія маршрутки. Він заявив, що дівчина сама вирішила вийти раніше кінцевої точки маршруту. На питання, чи встановлені свідки інциденту, у правоохоронних органах не відповідають.

Фото: Олевськ.zt.ua

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До речі, у горах у Міжгірському районі Закарпатської області заблукав турист з Харкова.

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