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Землетрус у Польщі: завалило шахту, багато поранених

Через землетрус у Польщі 15 гірників отримали травми.

Землетрус у Польщі: завалило шахту, багато поранених

На півдні Польщі стався землетрус, який оцінили в 7 балів за шкалою гірничодобувної промисловості.

У результаті підземного поштовху на вугільній шахті Рудна недалеко від міста Польковіце 15 гірників отримали травми, повідомляє RMF.

Четверо шахтарів потрапили до лікарні. Одного з них, 50-річного чоловіка, госпіталізовано у важкому стані – у нього множинні травми.

Читайте: Двічі за день: в Індонезії стався спустошливий землетрус

Під землею у виробці знаходилися 32 шахтарі. Одного досі шукають.

Нагадаємо, нещодавно у Чилі стався потужний землетрус магнітудою в 6,7 бала.

Фото: Aleksander Koźmiński

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