Через землетрус у Польщі 15 гірників отримали травми.
На півдні Польщі стався землетрус, який оцінили в 7 балів за шкалою гірничодобувної промисловості.
У результаті підземного поштовху на вугільній шахті Рудна недалеко від міста Польковіце 15 гірників отримали травми, повідомляє RMF.
Четверо шахтарів потрапили до лікарні. Одного з них, 50-річного чоловіка, госпіталізовано у важкому стані – у нього множинні травми.
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Під землею у виробці знаходилися 32 шахтарі. Одного досі шукають.
Нагадаємо, нещодавно у Чилі стався потужний землетрус магнітудою в 6,7 бала.
Фото: Aleksander Koźmiński
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